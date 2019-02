Escucha las noticias de las 09:00 (25/02/2019)

Voz 0858

01:22

y en Hoy por hoy acabamos de hablar con Inés Arrimadas tras el anuncio de su salto a la política nacional con la líder de Ciudadanos en Cataluña hemos hablado sobre el fichaje exprés de la ex presidenta de las Cortes de Castilla y León la hasta ahora popular Silvia Clemente Arrimadas dice que no ve objeción en esa incorporación de última hora que no contradice el discurso regeneracionista de Ciudadanos