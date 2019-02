Escucha las noticias de las 11:00 (25/02/2019)

hola buenos días no hemos podido ver saludos entre las autoridades porque han llegado aquí en un mismo mire Bush el Rey Felipe el presidente Pedro Sánchez el president Quim Torra y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau han saludado eso sí a las autoridades que participan en la organización encabezados por el máximo responsable del Mobile World Congress John Hoffman precisamente Hoffman antes de que llegaran aquí estas autoridades según ha explicado la Casa Real ha mantenido un encuentro previo con todas estas autoridades con el Rey Pedro Sánchez Quim Torra ya Ada Colau para explicarles algunas de las cuestiones básicas de este salón del Mobile World Congress el Rey durante esta visita está viendo los salones de Vodafone de Movi Star de Orange también el pabellón de España el de Cataluña piel de la organización el del GSMA está previsto también que durante el recorrido el Rey tenga ocasión de hablar con el robot Sofía recientemente presentado en Barcelona

el ex presidente del Barcelona Sandro Rosell se sienta esta mañana en el banquillo de la Audiencia Nacional junto a otras cinco personas acusadas de blanquear veinte millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol el fiscal pide para él once años de cárcel vamos a la Audiencia informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552

01:36

en medio de una gran expectación ha comenzado este juicio en el que como decía la Fiscalía pide once años de cárcel para el ex presidente del Barça por liderar una organización criminal para el blanqueo de cerca de veinte millones del ex presidente de la Confederación brasileño de fútbol Ricardo Teixeira a cambio de mordidas para ello la red de Rosell supuestamente empleó un entramado de sociedades instrumentales e hizo el negocio con los derechos de los partidos de la selección brasileña de fútbol y un patrocinio deportivo el juicio se encuentra en el trámite de las cuestiones previas en las que las defensas están solicitando nuevas pruebas para estadista oral