Escucha las noticias de las 12:00 (25/02/2019)

Voz 1018 00:08 el resumen de la actualidad con José Antonio Marcos días hola qué tal buenos días en número dos de Ciudadanos José Manuel Villegas estaba presentando la sede del partido en Valladolid a Silvia Clemente que hasta el pasado jueves era diligente el presidenta de la Cámara autonómica como fichaje estrella para las autonómicas del mes de mayo un aterrizaje marcado por la polémica dentro de la formación naranja a la que algunos dirigentes como el vallisoletano Francisco Igea dice que socava la regeneración democrática que dice defender el partido Silvia Clemente ha abierto la nueva cuenta en Twitter en la que se presenta ya con tonos naranjas dice que está ilusionada con ganas de seguir sirviendo a los castellano leoneses vamos ya esa rueda de prensa en la que estaba María Alejandre

Voz 2 00:43 número dos de Ciudadanos ha defendido el fichaje de Silvia Clemente asegurando que valoran sobre todo su experiencia en la gestión desde hace más de veinte años de gestión en lo público ha asegurado que si las la Clemente viene a aportar a un proyecto que quiere cambiar España José Manuel Villegas

Voz 1089 00:58 tipo ella ha estado haciendo un buen trabajo en las Cortes de Castilla León sumamos esa experiencia de gobierno esta capacidad de gestión que sin duda va a ser muy importante y hace que Ciudadanos en Castilla y León de un paso fundamental para aspirar a gobernar esta comunidad autónoma por su parte

Voz 2 01:18 Silvia Clemente también ha defendido el cambio desde el partido en el que ha militado desde sus inicios políticos ya ha dicho que viene con toda su ambición a sumar para que sea este el de Ciudadanos un proyecto verdaderamente reformista a diferencia del proyecto del Partido Popular Partido al que ha pertenecido hasta la semana pasada

Voz 1018 01:39 Inés Arrimadas que será cabeza de cartel por Barcelona a las próximas generales decía esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy que movimientos como el de Silvia Clemente casan perfectamente en la estrategia del partido

Voz 3 01:48 esto no significa que alguien que haya votado al Partido Popular y el Partido Socialista hoy aquí que ha estado visitando esposados al Partido Popular de calcio socialista ya no pueden hacer nada más en la vida es decir esto no es una Nos una religión si la gente está preparada si la gente esta lidia si te votan los ciudadanos y puedes aportar al proyecto evidentemente que que se puede sumar

Voz 1018 02:08 vamos a directo a las Cortes valencianas a la comisión que investiga el caso Taula en la que ha comparecido a través de videoconferencia el que fuera responsable de Orange Market Álvaro Pérez El Bigotes ha dejado muy claro que no tiene simpatía ni afinidad precisamente con Pablo Casado ni con el eurodiputado Esteban González Pons al que ha llegado a comparar con un gusano gana Talens

Voz 0141 02:27 un gusano que vive en una manzana podrida ha avisado a Pablo Casado de la mierda es textual que aún lleva en la mochila Álvaro Pérez ha arremetido contra el ex presidente Juan juventino también contra Francisco Camps al que ha llegado de calificar de cobarde por haber negado haber tenido relación con él ahora en la comisión comparece Francisco Camps que ha anegado no hacer algo del llamado caso Taula que investiga los contratos de la Generalitat en su etapa con empresas investigadas en el caso Imelsa ha recordado que es la cuarta ocasión en la que acude el escolta a una comisión de investigación no como la presidenta del PSOE Cristina Narbona que esta cita de una comisión de investigación sobre la presunta financiación del Partido Socialista valenciano no ha acudido alegando problemas de agenda

Voz 1018 03:09 hora doce y tres minutos en Barcelona terminado ya recorrido inaugural de la nueva edición del Mobile el congreso internacional de telefonía más importantes del mundo el Rey acompañado por el presidente del Gobierno y el de la Generalitat ha realizado un recorrido de dos horas por algunos de los pabellones de la muestra la que llegaron juntos en un microbús pero al final no ha habido foto de grupo Sergi López

Voz 1895 03:27 pues sí ya acabado la visita ya efectivamente en la foto final que se han hecho las autoridades no han participado los miembros de la Generalitat que estaban haciendo también el recorrido poco antes de llegar al esta ante España quinto de sus consellers sobre las diez y media de la mañana han alegado que tenían una reunión que podía conllevar una inversión para Cataluña se han ido del séquito que estaba siguiendo todo el recorrido de la inauguración del Mobile por tanto no ha habido foto de los representantes de la Generalitat ante el pabellón español pero tampoco del Rey y de Pedro Sánchez en el de Cataluña porque en contra de lo previsto inicialmente no han visitado este stand en la foto que ha despedido formalmente el recorrido inaugural ha participado el Rey Felipe el presidente Pedro Sánchez la alcaldesa Ada Colau y el máximo responsable del Mobile John Hoffman

Voz 1018 04:17 Venecia Sergi un juzgado de Almería acaba de hacer pública la sentencia pionera la lucha contra la brecha salarial equipara las condiciones laborales a un colectivo de trescientas cincuenta mujeres con los hombres que trabajan como mozos de una empresa a la resolución además abre la puerta para que este criterio se extienda a unas veinticinco mil mujeres una Ballesteros

Voz 1913 04:34 las trescientas cincuenta trabajadoras Jacqueline ya están cobrando cuarenta euros más todos los meses después de la sentencia de un juzgado de Almería que ha obligado a la empresa equiparar el salario de las embajadoras con el de los mozos

Voz 4 04:45 la sentencia reconoce que el trabajo de la mujer el trabajo de la envasadora están importante o incluso más que el del mozo porque el esfuerzo psicológico y el esfuerzo físico debe de costar no solamente para el mozo

Voz 1913 04:58 Rocío Viciana ex delegada sindical de la empresa ha dicho que confía en que esta sentencia se tome en consideración para negociar el nuevo convenio del sector si es así sólo en la provincia de Almería se verán beneficiadas más de veinticinco mil mujeres

Voz 1018 05:10 los se atrevió otra conexión con el jugado de mala gana el que declaró como testigo los padres de Julen el niño de dos años hallado muerto otras que era un pozo de unos cien metros de profundidad en Totalán en Málaga Ignacio San Martín adelanten

Voz 5 05:21 pues sí ya están declarando ante el Juzgado de Instrucción número nueve lo hacen asistidos por su abogada Jone con que declaran como testigos también están personados en la causa como acusación particular además también ante este juzgado está prevista la declaración como testigo de la es la pareja de David Serrano el dueño de la finca que Totalán donde estaba el poco de ella hasta el momento único investigado en esta causa por un presunto delito de homicidio imprudente

Voz 1018 05:45 les contamos señala que el Gobierno dispone ya del mapa de fosas de víctimas del franquismo elaborado por un grupo de expertos en documentos señala que sólo podrán recuperarse unos veinticinco mil restos de los aproximadamente ciento catorce mil personas desaparecidas entre toses Simone nos vemos escuchado de Fernando Martínez director general de la memoria histórica del Ministerio de Justicia y Antonio dice que es el presidente de la Asociación de Víctimas de

Voz 6 06:05 Córdoba esto lo tenemos que resolver por Trinidad Democrática por humanidad por derechos humanos y a partir de aquí este para este país puede afrontar el futuro esta España pueda afrontar el futuro con cierta dignidad y además

Voz 7 06:19 el pasado Chente tanto a nadie vida ya está dañando mucho las democracia que tanto luchamos por ella y tanta ilusión no causó ni tanto beneficio tanto la deberíamos apoyar dirigiéndose esto es una cuestión ya de dignidad de Trinidad en del país no hay ni siquiera problema de de izquierdas ni de derechas ni muchísimo menos

Voz 0325 06:41 sí todavía después de una larga noche de cine dos apuntes más con Carlos Cala Isabel Quintana Roma de Alfonso Cuarón consigue tres Oscar entre ellos Mejor Director y Mejor película en lengua inglesa el premio a mejor película sido para Green Book mientras que bohemia Rapsodia ha llevado cuatro incluido mejor actor para Raimi mal que el Oscar a la mejor actriz ha sido para Olivia Colman en la favorita del grupo de lemas se reúne hoy en boga

Voz 0824 06:59 otra para estudiar cómo intensificar la presión sobre Maduro para que convoque elecciones en Venezuela Estados Unidos y el presidente interino Juan Guarido abren la puerta a una intervención militar que rechaza en países como España Perú y Colombia