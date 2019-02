Las noticias de Andalucía, 16:03 (25/02/2019)

yo creo que la autonomía echado imagen valor que nunca cuando está protegida de esa defendida por un Gobierno que está dispuesto al que no se pierde ni un solo derecho en esta comunidad autónoma es claro todo lo contrario que seamos capaces de impulsar los derechos adquiridos sobre todo de protege en este caso la identidad de las personas el en Andalucía tiene claro que está con nuestro Estatuto está con nuestra Constitución y por supuesto no va a permitir ese retroceso en casa

Voz 2

01:07

soy tan desnortado que ya no sólo en la guerra Pedro Sánchez Susana día sino cara vemos que hay una nueva líder en Andalucía que también quiere empujar a Susana Díaz que la señora Montero pero viene con la misma malas formas del PSOE mintiendo como no tienen argumento como no tienen gestión como no tienen nada bueno que ofrece se están dedicando a agitar el miedo