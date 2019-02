Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:03 (25/02/2019)

Voz 3

00:06

el ex presidente de Castilla La Mancha y diputado nacional por el partido socialista José María Barreda ha pasado hoy por los micrófonos de Cadena SER Ciudad Real ya ha asegurado que aunque no va a poder dejar de ser un animal político sí dice adiós al primer plano y confirma que tras su paso por el Congreso de los Diputados en las últimas dos legislaturas no tiene pensado presentarse a las Cortes regionales ni tampoco en las listas municipales José María Barreda