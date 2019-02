Escucha las noticias de las 16:00 (25/02/2019)

Voz 3

00:25

el Gobierno ha elegido a sus prioridades no evidentemente no ha sido la la de ayudar a las familias entonces decir esto cuando ya la legislatura tiene una fecha de caducidad pues es un poco tristes no porque esto afecta a mucha gente lleva ocho años es ochenta años perdona incendios iba ochenta años esperan a encontrar a un ser querido y ocho minutos pueden ser el resto de su vida no