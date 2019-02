Voz 0313

00:00

iconos de la globalización no se coman todo lo que es más pequeño que ellas ya sean personas empresas o ciudades Barcelona por ejemplo es una gran marca muy potente como Madrid como París como como Roma yo qué sé pero hay vida más allá de sus límites y esa vida hay que defenderla como por ejemplo así colocándose en el mapa del mundo hoy estamos aquí con motivo del Mobile World Congress el congreso mundial de telefonía que se ha convertido desde hace bastante tiempo ya en la gran cita anual para ir midiendo cómo avanza esta revolución tecnológica este tsunami de prodigios que hace un tiempo no podíamos ni tan siquiera imaginar la conectividad ese concepto es es oro puro y con las tecnología cinco G los teléfonos plegables y todo lo que viene la velocidad no Hesse a velocidad de crucero no es que es de vértigo por eso ya iría tocando pensar cómo queremos que ese avance tiene que funcionar como Nos protegemos de riesgos tan concretos como los asociados a la manipulación o la desigualdad y ahí entra todo absolutamente todo desde la privacidad de cada uno de nosotros hasta la ciberseguridad pública pasando por la inteligencia artificial el famoso Big Data la brecha digital el boom de las plataformas no sé un caso concreto necesitamos aplicar la ética a toda esta movida de las plataformas a todo este desarrollo yo creo sinceramente que sí creo eh porque si no estaremos bueno de hecho ya lo estamos ante monopolios capitalistas cuatro punto cero frente a los cuales tiemblan hasta los propios gobiernos resumiendo que la transformación digital significa un progreso tan gigantesco que iguala o supera descubrimientos como el fuego la rueda por eso precisa