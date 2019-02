Escucha las noticias de las 17:00 (25/02/2019)

Voz 0893

01:10

el Partido Popular descarta la posibilidad de que no haya un cara a cara la descartamos sería inasumible que por primera vez en la democracia no hubiese un cara a cara un debate de los dos principales líderes uno de los dos será el próximo presidente del Gobierno de España por tanto descartamos la posibilidad de que no haya un cara a cara lo que ha abierto lo que death lo que sugerimos es que esa es la prioridad donde tenemos ahora mismo centraba la atención por tanto decir esto es compatible con la con otros debates e a un formato diferente