Las noticias de Galicia, 17:03 (25/02/2019)

Voz 0028

00:00

rechazo el sector médico al borrador del nuevo modelo de atención primaria presentado por la Xunta la semana pasada en un comunicado tanto el Consello Galego de colegios médicos como las sociedades científicas hagan ex Semergen Galicia SEM capaz califican la propuesta de difusa y confusa entienden que no ofrece solución a la situación de la atención primaria es más añaden que no da respuesta a los problemas reales por lo que demandan decisiones claras de carácter organizativo y presupuestario a la Consellería de Sanidade para recuperar afirman un nivel asistencial que consideran imprescindible para el sistema público de salud que se encuentra afirman en una clara situación de crisis más cosas frente común en la Comisión de Justicia para demandar que el Ministerio de Justicia credos nuevas salas de lo Social en Santiago y Lugo no sólo porque los juzgados actuales están saturados sino por la materia especialmente sensible que abordan Miguel Ángel Cadenas presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia