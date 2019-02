Las noticias de Navarra, 18:02 (25/02/2019)

el Partido Socialista de Navarra reitera su voluntad de culminar el proceso de la transferencia de tráfico aunque Viza imaginario que quizá el tiempo no lo permita

dicen murió que civil hubiera apoyado los presupuestos de Sánchez quizá no estarían en esta situación sin embargo cuando Martínez cree que es una cuestión de voluntad política

la no realización del traspaso de las de las de las competencias en tráfico supone un nuevo incumplimiento del Gobierno socialista en España en es cuestión de voluntad queremos y además debería de ser una realidad el traspaso de estas competencias porque todavía hay sitio

pero UPN le zaguero a que quizá las premisas para negociar no sean las adecuadas Carlos García

en este caso la Guardia Civil y la Policía Foral en Tudela ha denunciado a un joven de veintiocho años por circular con un monopatín de forma temeraria o destruir de manera grave la labor de identificación ya que huyó de los agentes a gran velocidad y también ve circular habiendo consumido droga por posesión de estupefacientes volvemos con así información regional a partir de las siete y veinte en La Ventana en Navarra también se pueden encontrar en nuestra página web pensar Navarra punto com

