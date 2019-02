Las noticias de Castilla y León, 18:02 (25/02/2019)

Voz 1272

00:44

además Igea que empieza también a cosechar apoyos hoy por ejemplo le han llegado desde la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos que es Gloria Banyeres estoy donde creo que hay que estar defendiendo los valores de mi partido que creo que mi partido después de ya unos cuantos años trabajando hay gente muy muy variada como es Paco Gea Come Be parece que no tiene ni comparación con la otra candidata Le dije cuentas conmigo con todo lo que eso suponga para él para mí para el partido me da igual para mí ahora lo más importante es apoyarle al señor Paco Igea porque es como apoyar en los principios básicos del ADN de Ciudadanos y ahora mismo no tengo ninguna otra aspiración que apoyarle a él y ojalá con los votos de todos los afiliados de Castilla y León podamos dejar fuera a esta señora que no merece entrar en nuestro partido centenares de secretario de CCOO que justifica así la Olga del Día Internacional de la Mujer paro laboral