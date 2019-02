Escucha las noticias de las 19:00 (25/02/2019)

Voz 1600

pura que obligar a contratar el servicio de un vehículo WC con quince minutos de antelación vulnera el derecho a la libertad de empresa recogido en la Constitución española el informe asegura que es una restricción no razonable y argumenta que aunque aplicaciones como Uber Ica Abizaid allí han permitido que la contratación sea casi inmediata eso no significa que la pre contratación no exista y añade que hay otras formas de garantizar que los vehículos de alquiler con conductor no actúan como un taxi por ejemplo no permitiendo que circulen vacíos en busca de clientes o limitando la geolocalización este dictamen no es vinculante porque el Consejo de Garantías Estatutarias es un órgano consultivo