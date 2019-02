Escucha las noticias de las 20:00 (25/02/2019)

hola buenas tardes nuestros primeros destinos serán Londres donde los laboristas se inclinan por apoyar la celebración de un segundo referéndum sobre el Brexit Bogotá donde Estados Unidos y Juan Why do enfrían la posible intervención militar en Venezuela a pesar del bloqueo de la ayuda humanitaria en la frontera por parte de Nicolás Maduro

este es el mensaje debido al llamado Grupo de limar reunido en Bogotá en el que el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence ha reiterado el apoyo total de Washington al presidente encargado de Venezuela ha solicitado apoyo a nuevas sanciones económicas a los cuadros del régimen chavista Ésta es la última hora de un día en el que los partidos siguen preparando las generales Ciudadanos busca el centro a golpe de fichajes hoy ha confirmado la incorporación del ex socialistas Joan Mesquida de una histórica del PP en Castilla y León es Silvia Clemente que defiende su aterrizaje en el partido naranja frente a las críticas de sus excompañeros como Javier Maroto el regeneración es decir que no se regeneran

a los que no lo hacen al Partido Popular no sorprende mucho que Ciudadanos siquiera acoger en sus listas a una persona de la que ustedes los medios de comunicación han puesto en tela de juicio por su falta de honestidad

a Pedro Nieva se sitúa por el análisis de las comunicaciones fuera de su domicilio de la zona en la que vivían Amorebieta al menos hasta las nueve horas y cuarenta y dos minutos de la mañana esto unido al interés del inductor del crimen en que a la mujer que le enviaban su casa fuese ese día interés reflejado en varios mensajes que intercambió con su esposa junto al hecho de que ese día salió de casa más tarde de lo habitual dice el atestado que incluso a día de hoy levanta las sospechas de los investigadores en cuanto a la participación material de Pedro en los hechos investigados en mensajes posteriores a que se descubriera el cadáver del concejal es la propia mujer de Pedro la cal informa deja ver que sospecha de él al preguntarle Pedro qué has hecho a lo que él responde yo no he hecho nada te lo juro el móvil de Pedro Nieva ha sido una prueba clave para la Guardia Civil los mensajes encontrados en su teléfono reflejan el estado de desazón rabia IT los que vivía por la relación que mantenían su mujer y el concejal de Llanes a los agentes del caso también les llama la atención dos Whatsapp que le envía al propio jardines en los que sólo escribía un punto y final