Escucha las noticias de las 21:00 (25/02/2019)

sí buenas noches y el resultado que hemos conocido hace unos minutos es que sí que Silvia Clemente ex del PP Joan Mesquida ex del PSOE podrán presentarse a las primarias de ciudadanos como independientes una para ser la candidata a la Junta de Castilla y León y el otro para encabezar la lista al Congreso por Baleares con respecto al caso más controvertido el de Clemente de los ciento veinticinco miembros del Consejo General ciento nueve han votado a favor tres en contra y dos se han abstenido desde hace una hora ya esta mañana a las ocho de la tarde los candidatos que quieran concurrir a las primarias podrán inscribirse las votaciones eran el día nueve de marzo

a partir de las diez en la crónica política desastre nos ocuparemos ampliamente de la crónica preelectoral la cumbre anti pederastia no convence las medidas son dice es lo que cree Save the Children que pide acciones directas y contundentes y políticas de salvaguarda en los entornos eclesiásticos en los que haya presencia de menores esta ONG señala en un comunicado que la cumbre supone un avance en la actitud de la Iglesia ante esa lacra como la calificó el Papa pero se muestra insatisfecha con las medidas adoptadas España es el país más sano del mundo hemos pasado de la sexta a la primera posición en dos años y la clave está en la alimentación como nos cuenta Brian P

en una propuesta más para hasta ahora la cara vez deshará vítores hablamos de Satanás el Demonio Lucifer el diablo yo pensaba que eran lo mismo firme me ha dicho será que no que no lo son pues en la grave lo vamos a aclarar si me quedo quédate escucharlo ahora vamos con todo pero antes la noticia debería Nacho Palomo buenas noches