Escucha las noticias de las 03:00 (26/02/2019)

no todos lo han hecho aunque no con la misma contundencia el vicepresidente de Estados Unidos Mike Penn

de no hace mucho no nos trae

Voz 0273

01:39

a un segundo referéndum que evite los efectos nocivos del Brexit de los tories según el comunicado del líder Jeremy Corbijn que anoche se reunió con sus parlamentarios Emily son Very la encargada de Política Exterior laborista explicó que se plantearía a los votantes la opción de permanecer en la Unión Europea frente al acuerdo de Theresa May salga este o no adelante el próximo doce de marzo desde vivos tendríamos un referéndum sobre el acuerdo que puede o no ser aprobado en el Parlamento y le vamos a decir a la gente si lo quieren o quieren permanecer en la Unión Europea el referéndum sería como una confirmación me imagino que como ocurrió con el Acuerdo de Viernes Santo hoy martes May informara nuevo