Escucha las noticias de las 04:00 (26/02/2019)

son las cuatro las tres en Canarias el Gobierno de Pedro Sánchez apura sus últimos días en La Moncloa y aprobará previsiblemente este viernes un paquete de medidas que saldrán adelante por decreto entre ellas la ayuda de casi seiscientos euros por hijos con discapacidad a familias vulnerables la cotización de los cuidadores no profesionales de personas dependientes o la recuperación del subsidio para mayores de cincuenta y dos años y sobre violencia de género unas declaraciones de esta noche las del líder del PP Pablo Casado en una entrevista en televisión española refiriéndose así a los agrede a los agresores Machín

además de las medidas para ayudar a quien ya son víctimas nosotros apostamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ellas

sobre abusos a menores el responsable de finanzas del Vaticano y ex asesor del Papa Francisco el cardenal George Pell ha sido condenado por cinco delitos de abuso sexual a niños de trece años cometidos hace más de dos décadas pel se convierte así en el clérigo católico más importante del mundo condenado por delitos sexuales contra niños Él se había declarado inocente is sobre Venezuela también de esta noche un equipo de periodistas ha sido liberado después de cinco horas retenidos en el palacio presidencial de Miraflores en donde estaban haciendo una entrevista Nicolás Maduro dicen que Maduro no le gustaron las preguntas que se les estaba haciendo ordenó detener la grabación y retuvo a los periodistas momentos todo más información en una hora