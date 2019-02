Escucha las noticias de las 05:00 (26/02/2019)

yo recuerdo alguna que las manifestación el testimonio de las víctimas que a mí me hacía llorar realmente era conmovedor que abuso tan grave y a veces de años ya veces tres Khyber santo el mal que ya tenía como que hubiera sido culpable con un silencio cómplice a veces si bien Conte de la víctima se encontraba escucha a ni siquiera en la familia ha sido terrible lo que

los hechos las víctimas españolas han denunciado que el cardenal no les recibió antes de ir a la reunión del Vaticano con el Papa Blázquez que va a informar hoy a la Comisión Permanente del Episcopado de ese encuentro ha señalado también que debe haber una reacción penal ante los abusos por parte de la Iglesia se ha comprometido a colaborar con el Estado

Voz 0738

01:58

hoy en Bruselas hay una nueva reunión entre negociadores tras los contactos de Theresa May con Juncker con Merkel pero por el momento no hay declaraciones sobre seis posibles segundo referéndum que visto con ojos europeos sería en su convocatoria ya una especie de victoria moral porque demuestra que el Reino Unido no encuentra la puerta de salida aunque el problema es cuánto tiempo puede ser necesario Parés opción ya que la ampliación de plazos que se contempla aquí es inicialmente corta tres meses hasta julio que es cuando se debe constituir el nuevo Europarlamento porque legalmente es complicado pensar que el Reino Unido sigan la Unión sin tener eurodiputados