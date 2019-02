qué tal buenos días tiempo estable sin cambios en Madrid temperaturas frías hora por la mañana por debajo de los seis siete grados y a medio día subirán de nuevo los termómetros en algunos puntos hasta alcanzar los veintitrés una estabilidad atmosférica que no contribuye a frenar la contaminación hoy vuelven a activarse el protocolo anti polución en la capital escenario uno desde las seis de la mañana se limita la velocidad a setenta por hora en las vías de acceso y salida de Madrid fiesta mañana ya sí empiezan a funcionar los semáforos de la entrada a la capital por la A5 son dos semáforos que regulan la velocidad en este punto también limitada a setenta por hora la consejera de Transportes ha pedido al Ayuntamiento de Carmena por carta que paralice esta medida de la que se ha enterado dice por la prensa la Comunidad pide al Consistorio que le remita toda la documentación relativa a este plan responde Inés Sabanés

alcaldes y portavoces del PP entre ellos David Pérez se va concede a concentrará a primera hora en el paseo de Extremadura para mostrar su rechazo a estos nuevos semáforos Hernández ha estado en la SER el candidato de Pedro Sánchez a la alcaldía de Madrid ha pasado por los micrófonos de El Larguero dice el ex seleccionador que si mantendrá la posición si es candidato no gana el veintiséis EM deja en el aire la posibilidad de pactar con Carmena factoría Pepu Hernández con Manuela Carmena

Voz 3

01:43

bueno no estamos muy lejos en nuestras ideas generales no es nuestro concepto de cómo debe ser la política la sociedad y las ideas progresistas es de ese aspecto creo que tenemos que llegar siempre a acuerdos o por lo menos dialogar con con absolutamente no solamente con ese partido sino con otros muchos