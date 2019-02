Escucha las noticias de las 07:00 (26/02/2019)

Voz 1

00:23

buenos días Theresa May vuelve a comparecer hoy ante el Parlamento británico aferrada a la única opción que según ella existe y que nadie más reconoce conseguir un nuevo acuerdo con la Unión Europea en los treinta y un días que faltan para el Brexit en el aceite EMI que un aplazamiento de la fecha del Brexit previsto para el veintinueve de marzo no garantiza el acuerdo pero el presidente del Consejo Europeo asegura que en privado sí han hablado de prorroga entre el aplazamiento del caos de irse sin acuerdo hay alguna tercera vía pues si el segundo referéndum vivos o tío que piden las bases laboristas que su líder Demi Corbijn ha aceptado plantear después de estar navegando en la ambigüedad durante meses toda la prensa británica interpreta esta mañana que en realidad lo que hace Corbijn es intentar tapar la sangría interna la semana pasada se fueron siete diputados descontentos con su liderazgo y nadie garantiza que no se le vayan más así que camino del tercer aniversario del referéndum el resultado de enfrentar a los ciudadanos aún si o no en algo tan esencial como pertenecer o no pertenecer Europa deja un país más dividido que nunca dos partidos rotos por dentro y un Gobierno paralizado para ser el país que alberga la City menudo negocio han hecho es martes es veintiséis de febrero y aquí el gobierno se va a reunir hoy con la patronal y los sindicatos para intentar aprobar por decreto ley algunas medidas sociales que iban en los presupuestos como la ayuda a las familias con hijos discapacitados o la cotización pública de los cuidadores la mayoría cuidadoras de dependientes veremos que consigue sacar adelante esta noche Pepu Hernández ha estado en esta casa en El Larguero y ha contado cómo ha sido cómo fue su fichaje político Pedro Solbes