Las noticias de Andalucía, 10:03 (26/02/2019)

así la Secretaría general del PSOE andaluz desmiente que su Gobierno haya dejado de invertir el setenta por ciento del presupuesto destinado a violencia de género como ha asegurado el presidente de la Junta Díaz sí ha aclarado que el dinero del pacto contra la violencia de género llegó a Andalucía cuando el Gobierno no estaba en funciones y que ese montante se consigna automáticamente a los presupuestos de este año pues sabe que falso primero no sabe de lo que habla os Chi sabe de lo que habla y no quiere contar la verdad y como no tiene valor de decirle al de la extrema derecha al de Vox que este año va a haber más dinero para las víctimas de violencia quiere decir que yo no me lo gané hombre no sabe perfectamente que llegó cuando ya habían pasa a la elecciones ya habían firmó un acuerdo con la extrema derecha declaraciones de Susana Díaz a Hoy por Hoy de tráfico dos accidentes mortales en las últimas horas el conductor de un camión frigorífico ha fallecido en un accidente de tráfico Regis trato de madrugada al volcar su vehículo en la autovía A cuatro a su paso por la localidad cordobesa de Montoro y en Málaga a última hora de ayer un hombre de cuarenta años ha fallecido tras chocar el turismo que conducía con el muro de una vivienda en Mijas en más asuntos los Servicios de Consumo de la Junta están realizando inspecciones en establecimientos que vendes disfraces para verificar que los productos cumplen con todos los controles