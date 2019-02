Las noticias de Canarias, 09:03 (26/02/2019)

Voz 2

00:23

sí que ven que realmente un archipiélago que tienen un nivel de paro mucho más bajo que el nuestro debe ser apoyado con medidas como una reserva para inversiones de hasta el no da por ciento pues a lo mejor es que han en Canarias deberían añadir otras medidas han sido cicatero al otorgar nos medidas para las torres de fiscal a nosotros nos parecen completamente lógico que las Islas Baleares tengan un régimen expresión lo que parece que no tiene sentido ninguno es que sea igual que el canario yo creo que no se han dado cuenta que no es lo mismo un territorio insular una región ultraperiférica