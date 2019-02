Las noticias de Galicia, 10:03 (26/02/2019)

Voz 0028

00:00

la acabamos de escuchar el mapa financiero se queda como estaba banca renuncia a la OPA sobre Liberbank según han anunciado ambas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ABANCA ha tomado esta decisión después es que la CNMV le diera ayer un plazo improrrogable de diez días hábiles para que manifestara su decisión de formular la operación en este sentido la banca ha explicado que teniendo en cuenta este plazo no le resulta posible realizar una auditoría confirma Antoria de determinados aspectos relativos a Liberbank y su grupo ni por lo tanto como se indicaba en la carta emitida el Consejo de Liberbank tomar una decisión definitiva acerca de esa posible formulación de una opa y más voces en contra de la decisión del Gobierno central de dejar a Santiago y Lugo es sin juzgados de lo social esta vez es el Concello de abogacía Galega el que ha expresado este martes su disconformidad ante esta decisión que califica de insólito ETA también emplaza al Ministerio de Justicia a reconsiderar su negativa el organismo que aglutina a los siete colegios de abogados de Galicia ha señalado que el rechazo a estos informes revela cuando menos un desconocimiento de las situaciones de estas dos ciudades así como una falta de sensibilidad que causa un grave perjuicio a la ciudadanía más cosas el Ayuntamiento de Santiago dará cursos a los conductores de autobuses para que sepan cómo actuar en caso de que alguna pasajera sea acosada o agredida Se trata de un protocolo de actuación en el interior de cada uno de los cincuenta autobuses de la ciudad para que las mujeres sepan cómo actuar en caso de acoso acudiera conductor las organizaciones feministas no se oponen a su puesta en marcha aunque creen que no es la solución Marta engloba de seis Aída