Escucha las noticias de las 10:00 (26/02/2019)

qué tal Pepa Jordi Cuixart ha dejado claros los términos de su defensa el ex activista no político él solo responde por las movilizaciones no por las leyes aprobadas por el Gubern

yo soy un preso político no soy un político preso y junto con mi compañero Jordi Sanchez que hemos entrado en la prisión por el hecho de ser activistas sociales sino políticos no tengo un conocimiento en profundidad el número de las leyes de las no leyes pero porque yo no participo de la vida vida del día a día ya vida parlamentaria