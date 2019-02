Las noticias de Cantabria, 10:03 (26/02/2019)

no comunidad ser que admite habría

el Centro de Investigación de Medio Ambiente encima asegura que la climatología de los últimos días está provocando temperaturas inusualmente altas ausencia de precipitaciones pero eso no quiere decir que se hayan producido episodios de contaminación que supongan un riesgo para la salud pública encima sí reconoce que los datos de la Red de Control revelan que la calidad del aire se está viendo afectada por el de persistente predominio de anticiclón y también de los últimos incendios lo que causa asegurar la modificación de los valores habituales la presencia de partículas contaminantes PM10 tiene una relación directa con los incendios que han tenido lugar en estas últimas semanas Icon las condiciones climatológicas que las retienen o las desplazan hacia el norte en momentos de viento sur como va a ocurrir hoy también como va a ocurrir mañana pero eso no quiere decir insisten desde el cisma que haya riesgo para la población el director Jesús García defiende que en este caso de que se detectase un nivel de contaminación peligrosa para la salud se establecería el protocolo da avisos que tiene establecido el Gobierno de Cantabria más asuntos la huelga empezará a las doce de la medianoche del viernes día ocho se va a prolongar hasta las veinticuatro horas de ese día hablamos de la huelga del ocho de marzo el Día Internacional de la Mujer Se espera que se sumen trabajadores tanto del sector público como del sector privado todos los sindicatos suman ya también a la convocatoria de UGT y de Comisiones Obreras Rocío López ex portavoz del Sindicato SUD