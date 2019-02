Escucha las noticias de las 11:00 (26/02/2019)

son las once las diez en Canarias

de la mañana con Antonio Martín buenos días buenos días Toni El presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart para quien la Fiscalía pide diecisiete años de cárcel por su papel en el proceso independentista está justificando en el juicio que sin quitar a votar en el referéndum ilegal del uno de octubre a pesar de los avisos del Constitucional ha dicho que no hubo violencia por parte de los independentistas y ha renegado también de sus declaraciones en la fase de instrucción volvemos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días qué sarta ha pedido que dejen de preguntarle por lo que dijo al juez Llarena en fase de instrucción porque entonces sólo quería salir de prisión a toda costa y ahora su objetivo es distinto

este ya no es mi prioridad soy un preso político después de quinientos días de cárcel mi prioridad no es salir de prisión es poder denunciar el ataque y la vulneración de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español

la unión cultural ha vuelto a negar que la ciudadanía catalana ejercía sin ningún tipo de violencia durante el otoño soberanista y ha dicho como otros imputados que cuando se vio en la disyuntiva entre obedecer al Tribunal Constitucional y ejercer derechos fundamentales el uno de octubre decidieron impulsar las votaciones en el referéndum ilegal gracias Alberto la dirección del Partido Popular en Menorca le ha pedido un diputado autonómico Antoni Camps que entregue su acta después de que haya reconocido que ha mantenido contactos con Vox para sumarse a esa formación Isère el candidato del partido de extrema derecha para el Consell Insular Menorca Edu cenar

Voz 0055

02:42

también del exterior Theresa May está reunida hasta ahora con su gabinete para tratar cómo está la situación respecto al Brexit aun mes prácticamente de la fecha prevista para la salida May comparecerá esta tarde la Cámara de los Comunes deberá explicar además si se dispone uno a descartar que el Reino Unido abandone la Unión sin un acuerdo asunto que divide a su gabinete once y tres tiempo ya para el información de su comunidad