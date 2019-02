Las noticias de Canarias, 10:03 (26/02/2019)

Voz 2

00:28

no no queremos pero sí que tenemos en el documento de de análisis de la demanda de vivienda que tiene el plan el pues el proyecto de Plan de Vivienda SICA hay unas a unos porcentajes un número concreto ahora no sé el número concreto pero bueno un documento que esta posición no de de cualquiera que estás sacaba o las fuentes de The Line del Instituto Nacional de Estadística idealistas con un número muy importante de viviendas desocupadas y vacías en Canarias