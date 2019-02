Las noticias de Castilla y León, 11:03 (26/02/2019)

el Tribunal Superior de Justicia estima la petición del Partido Animalista contra el Maltrato animal y suspende cautelarmente el decreto de la Junta por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre más datos con digo mira este decreto establece que especies pueden ser consideradas como cinegéticas y da cobertura la Orden Anual de Caza que determina qué especies pueden ser cazadas en su auto la Sala reconoce la importancia que tiene la actividad de caza para Castilla y León desde el punto de vista económico y social pondera por un lado los daños que puede encausarse por la suspensión del decreto y por otro los daños a la fauna salvaje como consecuencia de la práctica de dicha actividad concluyendo que los daños para los intereses generales derivados de la suspensión del decreto pueden ser controlados por la Administración mientras que el interés más sensible más frágil y vulnerable y por ello más necesitado de protección es el de la conservación de la fauna silvestre para ello se basa en que el ejercicio de la actividad de caza exige tener garantizado que la misma es posible en atención a los niveles poblacionales distribución geográfica tasa de reproducción de las distintas especies por tanto que no se perjudique el estado de conservación de las mismas en las temperaturas que iban a seguir altas como explica Juan Pablo Álvarez de la Agencia Estatal de Meteorología

con esta situación anticiclónico ahora mismo no se está dando que hasta el próximo fin de semana el lunes sobre todo el cuatro de marzo que da la todas las señales indican que puede entrar un frente hay que podría dar precipitaciones pero sin grandes cambios de temperatura seguiríamos con estas temperaturas bajarían un poco pero seguiremos con esas temperaturas tan agradables ahora bien llevamos varios días sin que los modelos nos avisan de que casi en los últimos días de la prevención y llega un frente que puede producir un cambio y hasta ahora no no se ha producido es cierto que la Spain