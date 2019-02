Las noticias de Cantabria, 11:03 (26/02/2019)

Voz 0109

00:06

a Banca renuncia a su interés de promover la posible operación corporativa con Liberbank que integra la a la antigua Caja Cantabria y en consecuencia no formular una opa sobre la entidad de origen gallego según han anunciado ambas entidades en la Comisión Nacional de Mercado de Valores ABANCA toma esta decisión después de que esa comisión le diera ayer un plazo improrrogable a diez días hábiles para que manifestara su decisión uno de formular esa uva esa opas finalmente no se va a llevar a cabo esa operación si lo va a hacer a banca seguramente o están en negociaciones con Unicaja más asuntos el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Cantabria ha intervenido treinta y cinco kilos de animo monas aún mariscadores que fue sorprendido en la zona del Dique de Gamazo en Santander el hombre de cuarenta años vecino de la capital de Cantabria se encontraba frente a la Escuela Náutico Pesquera extrayendo las animadoras del mar mediante pesca submarina sin señalizar circunstancia que junto con la comercialización de esta especie no está autorizada en Cantabria los agentes formularon tres actas de denuncias el acusado el intervinieron las han monas que fueron devueltas al mar al encontrarse vivas en el momento de la actuación los hechos tuvieron lugar ayer por la mañana tras recibir el aviso de una persona que estaba practicando buceo en esa zona donde está totalmente prohibido y un último asunto el preso que se fugó ayer lunes del centro penitenciario de El Dueso que fue tenido media hora después en el las marismas aledañas llevaba diez días interno en la cárcel en régimen preventivo a la espera de juicio por un delito de robo con violencia y permanecía en el departamento de enfermería ya que padecía graves problemas psiquiátricos así lo asegura este martes la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias colectivo que destaca la rápida actuación de los funcionarios de prisiones y agentes de la Guardia Civil para abortar el intento de huida de este hombre de veinticuatro años ahora mismo tenemos doce grados en el centro de la capital llegaremos hoy aquí en las zonas del litoral hasta los veinte grados estado sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en cadenas