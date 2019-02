Las noticias de Aragón, 11:03 (26/02/2019)

Voz 1470

00:14

buenos días ha compartido alguna vez material para inhalar drogas le hicieron una transfusión de sangre antes de mil novecientos noventa y dos son algunas de las preguntas que formulan los folletos preventivos de hepatitis C Aragón ha puesto en marcha una estrategia que persigue detectar los aproximadamente mil doscientos casos de personas con hepatitis C que se han perdido en el sistema y tratar a los enfermos un los quinientos que no han sido diagnosticados y no saben que tienen la enfermedad en Aragón se espera eliminar la hepatitis C enfermedad vírica y contagiosa en unos dos o tres años se ha tratado ya a tres mil trescientos pacientes el noventa y cinco por ciento se ha curado la efectividad de los tratamientos es tal que ya se ha notado un descenso de los trasplantes hepáticos