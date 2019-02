Escucha las noticias de las 13:00 (26/02/2019)

Voz 1 00:00 es la una a mediodía en Canarias

Voz 0931 00:06 la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para Cristina Cifuentes por inducir a falsificar a sabiendas un documento oficial en concreto el acta que mostró como supuesta prueba de que había realizado su trabajo de fin de máster Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 00:20 en el caso Masters enreda sobremanera para Cristina Cifuentes la Fiscalía solicita esos tres años y tres meses de prisión por inducir en efecto a la falsificación de un documento oficial el Ministerio Público señala en su escrito de acusación que la expresidenta madrileña es la responsable penal de forzar a que se falsificaron un acta académica a sabiendas de que el documento acreditar que Cifuentes había defendido a Carrick Mika académicamente su trabajo de fin de máster algo que jamás se produjo según la Fiscalía es más esta institución la Fiscalía señala en ese escrito que incluso llegó a exhibir en varios medios de comunicación para y para que no seguirá nadie cuenta de que era falsificada y son palabras textuales para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería de enfrentarse si se conocía la verdad

Voz 0931 01:06 se acaba de reanudar la declaración de Jordi Cuixart en el juicio al proceso independentista el dirigente de Omnium Cultural defienden los últimos minutos la participación en el referéndum ilegal del uno de octubre como un acto de desobediencia civil desde el Supremo Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes cursar dice que asume haber desobedecido al Tribunal Constitucional pero una desobediencia civil se aleja del Govern se ubica en la ciudadanía y dice que la justicia no prohibió a la población participaran en el referéndum

Voz 1 01:30 nunca ningún tribunal interpeló al

Voz 2 01:33 los ciudadanos de a pie a que no participaran de ningún tipo de acontecimiento sea un referéndum o de las actividades previas que hubo sobre esos

Voz 0931 01:41 bajas en redes sociales animando a participar en el referéndum niega que impulsara la violencia con noventa y nueve tweets ha ironizado No puedo dirigir un pueblo enardecido vamos a Zara Jo a Zaragoza Un juez ha autorizado allí que un padre condenado por malos tratos pueda ver a su hija a pesar de que hay informes que confirman las agresiones y los abusos que sufre la menor Zaragoza Lorena Ruano

Voz 1304 02:00 es la denuncia desesperada que desde hace casi tres años hace una madre sin que haya tenido una respuesta por parte de los tribunales convivió siete años con su maltratador y finalmente fue condenado sin embargo a día de hoy el calvario continúa a través de su hija

Voz 3 02:13 el y me dice que tiene que hacer pipí que le digo vamos a hacer pipí me dice no es que no quiero hacer pipí porque me escuece entonces yo pensé que habría pillado o de la mala higiene alguna infección de orina bajamos al centro de salud un centro de salud mi hija Le cuenta la doctora que es que su padre le mete los dedos en la vagina hasta un hueso que tenemos cuando la Baña con jabón la doctora del centro de salud se horroriza total nos manda urgencias a la al infantil Nos dice el forense que en ese momento no lleva nada pero que no quiere decir que no lo haya llevado que si la niña lo refieres que lo ha tenido

Voz 1304 02:43 en ese momento se rescindiera un las visitas pero al poco tiempo se volvieron a conceder a pesar de las pruebas la pequeña se niega en rotundo a irse con su padre y cada semana la escena se repite terminando en la mayoría de los casos en urgencias con crisis de ansiedad actualmente hay hasta cinco causas abiertas en los en los juzgados por este caso entre ellas la solicitud que ha presentado esta madre para que la niña pueda ser vista y tratada por psicólogos a lo que se niega su padre

Voz 0931 03:06 más cosas el Gobierno defiende el uso de los decretos para sacar adelante medidas laborales y sociales antes de las elecciones generales la ministra de Hacienda asegura que cada viernes habrá alguna novedad el Partido Popular acusa al Ejecutivo de usar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dar mítines escuchamos a María Jesús Montero ya Teodoro García Page

Voz 1588 03:24 todos los Consejo de Ministros de aquí a que finalmente se celebre la convocatoria electoral hasta cargados de medida que permiten mejorar el día a día de las personas así que estén atentos todos los viernes porque la rueda de prensa van hacer sustanciosa

Voz 0931 03:39 yo lo que le pido es que por lo menos

Voz 0659 03:41 en el Consejo de Ministros tenga la vergüenza de poner el logotipo el Partido Socialista porque ya es lo único que le falta para demostrar que están siendo mítines teledirigidos todos los viernes no están actuando como una banda de políticos todos los viernes que nos dan un mitin

Voz 0931 03:58 los sindicatos por su parte están dispuestos a ampliar el plazo para que el Gobierno lleve a Consejo de Ministros la derogación de partes de la reforma laboral hoy el Ejecutivo ha suspendido la reunión que tenía prevista con la patronal y con los propios sindicatos al comprobar que los puntos que iba a llevar allí no despertaban consenso suficiente los sindicatos apuestan por estirar el calendario un poco más allá de esta misma semana Pepe Álvarez de UGT creo que esto sólo alargar un poquito tenemos que dar el apoyo el PDK hay que

Voz 1145 04:24 no sólo eh comenzara el Gobierno no sólo a acordar con el Gobierno porque sino eh el trabajo tampoco nos llevará más que a chocar otra vez con un no ir nosotros queremos que la contrarreforma la reforma laboral sea un éxito

Voz 0931 04:39 en a voz más el portavoz de Ciudadanos en el Congreso anunciado en la SER que ese exilio de Cataluña porque vive en un ambiente que no le gusta un anuncio que en todo caso llega después de que Juan Carlos Girauta confirmará que va a presentarse a las primarias para ser cabeza de lista de esa formación por Toledo

Voz 4 04:53 yo fumaba un año

Voz 0931 04:55 hace año y medio que tengo que ir con escolta

Voz 4 04:58 con la vida que no me gusta filias de Cataluña si así de claro es breve de la respuesta si su vivienda que Cataluña no me siento cómodo estoy consternado con lo que han sucedido

Voz 0931 05:10 Nos queda la información del deporte Sonia Lus buenas tardes buenas

Voz 1914 05:13 pues todo gira en torno al clásico de mañana Real Madrid Barça por un puesto en la final de la Copa del Rey en el Real Madrid está en marcha la rueda de prensa del técnico de Solari que se ha referido así al partido

Voz 5 05:22 partido guapísimo no es el gran clásico del fútbol español este partido siempre pone a España como capital mundial del fútbol el fútbol es otro de los elementos que hace de España un país fantástico Un país maravilloso

Voz 1914 05:36 el Real Madrid ya entrenado en el Barça todos por la tarde el técnico Valverde comparece a partir de las cinco y entrena al equipo a partir de las seis el jueves recordemos segunda semifinal entre Valencia y Betis en Fórmula uno entrenamientos de pretemporada en Montmeló los últimos antes del inicio del Mundial Carlos Sainz sale a pista mañana en tenis Nadal debuta esta madrugada en el torneo de Acapulco ante Zverev

Voz 6 05:56 te algoritmo quilla es el rey del mambo

Voz 3 05:58 el problema aparece problema

Voz 6 06:01 optimistas y solucionará tú crees aclamado por todos y quién no te tienen sus filas no existe que estás haciendo cosas alucinantes con los datos recuerda que siempre serán de las personas por una tecnología más humana descubre más en Telefónica punto com barra INI objetable