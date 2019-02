Escucha las noticias de las 14:00 (26/02/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenos Torres la última hora nos lleva a Londres la primera ministra Theresa May está explicando en este momento en la Cámara de los Comunes sus planes en principio definitivo sobre el Brexit por primera vez abre la puerta a la posibilidad a solicitar una prórroga sobre la fecha prevista inicialmente del veintinueve de marzo vamos a Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 1478 00:42 buenas tardes Theresa May deja en manos del Parlamento el freno del proceso del Brexit la primera ministra propone someter a votación de los diputados el impedir que el Reino Unido deje la Unión Europea sin pacto alguno el extender la fecha oficial de salida si el doce de marzo se oponen nuevamente a su acuerdo así lo acaba de anunciar en la Cámara de los Comunes

Voz 1478 01:06 tiendan Cámara rechaza el acuerdo negociado y rechaza un Brexit sin acuerdo el Gobierno presentará una moción el catorce de marzo preguntando al Parlamento si quiere una prórroga corta ilimitada para el artículo cincuenta si se aprueba esta cámara tendrá que aprobar una fecha para ese extensión preparar la legislación necesaria para esa nueva fecha May ha dejado claro que ya no quiere la extensión del artículo cincuenta pero la concesión que ha hecho era la única forma de evitar una renuncia masiva de diputados conservadores y otra derrota mañana en el Parlamento

Voz 1018 01:40 en fin un escenario complejo como no podía ser de otra forma tratándose del Brexit de la primera ministra británica volveremos a Londres a partir de las dos y media aquí en casa protagonista esa llama al menos hasta este momento Josep Borrell será el candidato socialista a las europeas de mayo el mejor de los posibles en palabras de su compañero de gobierno y responsable de organización del PSOE José Luis Ábalos

Voz 1208 01:58 proponemos para las candidaturas lo mejor que tenemos y por lo tanto no se trata de alejar de nada antes significa una apuesta muy fuerte por el proyecto europeo en todo caso Mi representa también en estos momentos en que hay una ofensiva reaccionaria en toda Europa hay que poner ciudad de liderazgo para llevar adelante este proyecto la ministra

Voz 1018 02:22 Jesús Montero dice que estaría encantada de encabezar la lista socialista al Congreso por Sevilla por supuesto sin descuidar la acción de gobierno que va a seguir presentando y aprobando proyectos hasta el último minuto en una estrategia que el PP define únicamente de propaganda según ha dicho Teodoro García

Voz 3 02:37 todos los corsés de ministro de aquí a que finalmente se celebre la convocatoria electoral van hasta cargados de medida que permiten mejorar el día a día de la persona así que estén a punto todos los viernes porque la rueda de prensa van hacer sustanciosa no es un acto de vergüenza lo que está haciendo utilizado el consumo

Voz 4 02:54 ministro como un mitin de fin de semana están actuando como eh una banda políticos todos los viernes que nos dan un mitin

Voz 1018 03:05 será muy difícil que este viernes apruebe la derogación parcial de la reforma laboral de Rajoy se ha suspendido la reunión técnica con empresarios y sindicatos prevista para hoy por sus posiciones encontradas lo que la ministra de Trabajo Magdalena Valerio define como problemillas

Voz 5 03:17 al descarrilar el Pacto de Toledo pues también hemos tenido algunas problemillas en la mesa de diálogo social la UGT y Comisiones Obreras están por la labor de llegar a un acuerdo pero CEO Cepyme pues ha considerado que estamos en época electoral en fin sí que se va a quedar están Weise va a quedar ahí en espera pero yo estoy absolutamente convencida que el sistema público de pensiones de este país ha tenido pasado tiene presente iba a tener futuro

Voz 1018 03:41 los problemas persisten unos trescientos colectivos sociales como Médicos del Mundo piden al Gobierno que apruebe con urgencia al reglamento que desarrolla la sanidad universal porque sigue habiendo exclusiones por ejemplo han asistencia mujeres inmigrantes embarazadas José Félix Hoyos seis presidente de esta ONG impone una cifra queremos

Voz 6 03:56 giras en verano pasado alrededor de todos los casos es es sólo la punta de las violaciones a la asistencia en derecho a la salud que se de España porque a nosotros evidentemente no no tengan todos los casos hay muchos sólo todos los que se pierden en trámites administrativos que desgraciadamente pues no podemos recoger

Voz 1018 04:11 ya atención a este testimonio una denuncia de una mujer una madre de Zaragoza víctima de violencia de género cuyo marido condenado por maltrato ha conseguido que el juez le permita de nuevo recuperar el régimen de visitas de su hija una niña que tiene ocho años que sufre agresiones y abusos por parte de su padre sus declaraciones a nuestra emisora

Voz 7 04:27 sí le digo vamos a hacer pipí me dice no es que no quiero hacer pipí porque me escuece entonces yo pensé que habría pillado de la mal higiene alguna infección de orina bajamos al centro de salud del centro de salud mi hija le cuenta al lado que es que su padre el mete los dedos en la vagina hasta un hueso que tenemos cuando la Baña con jabón la doctora del centro de salud se horroriza total nos manda urgencias a la al infantil Nos dice el forense que en ese momento

Voz 3 04:50 no lleva nada pero que no quiere decir que no lo haya llevados Hora catorce juicio orden el líder de Omnium Cultural yo soy un preso político después de quinientos días de cárcel mi prioridad no es salir de prisión es poder denunciar el ataque y la vulneración de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español

Voz 1018 05:12 quizá recuerden a Cristina Cifuentes

Voz 8 05:15 el título oficial expedido por la Universidad Rey Juan Carlos del que estoy en posesión

Voz 1018 05:19 la presidenta de la Comunidad de Valencia defendió de esta forma la plena legalidad de su polémico más Juan Carlos bueno pues hoy la Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de cárcel por entender que puede existir un delito de inducción a la falsedad documental