Javier Caballero: 'Una decena de okupas violentos han expulsado a los artístas de La Puerta Gótika'

Voz 2

00:05

la segunda planta que es a la cuarta planta donde ellos se han instalado no nos habíamos dado cuenta el tema el tema es que de repente aparecen como que ellos son los que hacen unas especies de asambleas donde toman decisión nosotros el día a día en en febrero hicimos un grupo de coordinación de talleres y al ver que ya las negociaciones están muy avanzadas con el tema de del Gobierno de La Rioja pues abortaron todo provienen de más de Navarra no sabemos muy bien del del País Vasco catorce personas en concreto vinieran a inflar me hostia sino desgravará llave si me iba dejado todas mis obras he dejado el diario pinturero todos los artistas lógicamente a muchos de ellos Samuel de amenazar is han ido todos los únicos que se han quedado exonerados del del edificio hemos estado prácticamente de trabajando seis meses en limpiar el edificio es lo que hicimos fue dos candados muy bonitas que hay en la parte de abajo hemos hemos creado una sala de exposiciones para que todos los artistas de Logroño eh puedan poner sus obras y hemos creado también un salón de actos donde se han hecho ya donde se han hecho ya obras de teatro como va el estaño jinete o hemos hecho extracciones de magos y cosas de ese tipo luego en la primera planta tenemos un un salón donde se han estado haciendo algunas pequeñas cenas de ganan y en la segunda en la segunda planta tenemos una planta que está llena de talleres hay un taller de Capel debería donde hemos estado haciendo talleres de restauración tenemos una un taller que es de tatuajes tenemos un taller de caligrafía aparentemente ya se presentó por parte de Djokovic una propuesta para que las viviendas que tiene en propiedad de la Sareb pasaran a ser eh que las gestionará el porque La Rioja interesa