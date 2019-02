Las noticias de Asturias, 16:03 (26/02/2019)

buenas tardes tres candidaturas han presentado las primeras de Izquierda Unida de Asturias el actual coordinador Ramón Argüelles la eurodiputada Angela Vallina concejala de Avilés Carmen con la primera lista registrada ha sido la de Angela Vallina en la que figuran los actuales diputados autonómicos Ovidio Picó María José Miranda tras ella se presentaba la de la concejala Carmen Conde encuadradas en el sector más crítico con el ex portavoz parlamentario Gaspar Llamazares Carmen Conde aseguraba que concurre con el máximo de avales que reflejan además el sentir de la militancia

Voz 2

00:38

hemos presentado una lista de avales que es muy representativa de la militancia de Izquierda Unida ha sido un trabajo sosegado tranquilo en el que me he sentido muy apoyada satisfecha de cómo ha salido hemos presentado el máximo de avales y eso pues no usa unos unos allí