Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:03 (26/02/2019)

el partido me ha pedido que me ocupe y otras cosas que también estén relacionadas con con con mi tierra con Castilla La Mancha aquí de paso a un equipo nuevo que continúe el trabajo que hemos hecho el equipo que que hemos venido trabajando estas tres años y medio

Voz 3

01:16

pero no está protegido El que no salgan de Toledo por supuesto que están protegidos como cualquier bien cultural de este país pero si no es si su declaración no está adscrita al convento no puede moverse son