Las noticias de Galicia, 16:03 (26/02/2019)

pero aún lemas en la página web la aplicación y los cajeros de la banca en Galicia están haciendo muy complicada la jornada los clientes de la entidad los servicios online y los cajeros están dando error desde este mediodía según fuentes de la entidad bancaria Se trata de una avería que están tratando de solucionar más cosas lo que ya está arreglado es la creación en Santiago de un nuevo Juzgado de lo Social después de que el Ministerio no lo incluyera en la lista de tres unidades nuevas anunciada la semana pasada este martes ha rectificado y finalmente en la capital gallega si contará con esa nueva sala así lo ha asegurado el delegado del Gobierno Javier Losada y para quién no hacía falta hacer tanto ruido con este asunto como el que se ha hecho en los últimos días

Voz 1

00:44

con todos los datos que tiene pues se ha visto que el Juzgado de Santiago tiene una carga de ciento cincuenta y uno por ciento no era necesaria la presión a mí me sorprenden mucho esta actitud de la Xunta de Galicia que ya sabía que había tres juzgados que ya sabía cómo usar reparto para que sean tres tres juzgados en en Galicia yo era lo que estaba era la propuesta definitiva no esta es la propuesta definitiva