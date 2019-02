Las noticias de Aragón, 16:03 (26/02/2019)

Voz 2

00:24

y me dice que tiene que hacer pipí y le digo vamos a hacer pipí me dice no es que no quiero hacer pipí porque me escuece entonces yo pensé que habría peleado de la mala higiene alguna infección de orina bajamos al centro de salud del centro de salud mi hija le cuenta al lado es que su padre de mete los dedos en la vagina hasta un hueso que tenemos cuando la Baña con jabón la doctora del centro de salud se horroriza total manda urgencias a la al infantil Nos dice el forense que en ese momento no lleva nada pero que no quiere decir que no lo haya llevado que si la niña lo refieres es que lo ha tenido