Las noticias de Navarra, 17:02 (26/02/2019)

Voz 3

00:47

hacen de un hecho la constatación de que después de un alzamiento militar y cuarenta años de dictadura en este momento no hay ni una sola persona que haya sido procesada que has ido juzgaba responsabilizará por cuarenta años de represión no eso sino que además he estado haciendo dejación de sus deberes además las esto sino que además pone trabas a cualquiera extrajo en ese sentido