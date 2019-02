Las noticias de Castilla y León, 17:02 (26/02/2019)

Voz 2

00:34

hubiera sido muy distinto que alguien diga mire usted yo no estoy de acuerdo con el partido el que me encuentro yo estoy más de acuerdo con otro partido muy bien pero hasta ahora no se han hecho así que cualquiera la la precipitación yo sea cúmulo de dirigentes que tienen un día Valladolid presentará unos va candidata porque creo que forma parte de sector bulto de esa manera muy poco eh adecuada que sean se han hecho las cosas o cuando obedecen a otras causas como se ha dicho en la zona persona no tenía lugar en las listas de un partido político y si ese es el motivo para para desplazarse a otro pues pues tal vez eso será también objeto de una posible crítica