Las noticias de Asturias, 17:02 (26/02/2019)

Voz 1315

00:07

buenas tardes Un vecino de Noreña fallecía al precipitarse al patio de luces de su edificio cuando trataba de acceder por una ventana a su domicilio tras olvidarse las llaves en el interior los hechos ocurrieron alrededor de las diez y media de la noche de ayer cuando la víctima de cincuenta y ocho años al percatarse de que no llevaba consigo las llaves llamó al telefonillo de un vecino para que le abriese el portal una vez en su interior accedió hasta el segundo piso con la intención de entrar a su vivienda a través de la ventana del baño pero por causas que se están investigando se precipitó al palacio al patio de luces y falleció fue un vecino el que tras oír el golpe dio la voz de alarma pero ya nada se pudo hacer para salvar su vida la nueva Escuela Infantil de infieles que tienen previsto acogerá setenta y ocho alumnos en tres unidades abrirá el once de marzo Con una inversión de ciento treinta y ocho mil euros que se suma a otros sesenta mil euros para su acondicionamiento la de Polonia es la primera escuela infantil que abre el Principado desde dos mil doce Genaro Alonso ex consejero de Educación y Cultura del Principado