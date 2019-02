Gol en Las Gaunas: ‘Goles en Las Gaunas’ (26/02/19)

Voz 1 00:00 Radio Rioja emisora decana de La Rioja Onda Media el pre Cuén CIA modulada

Voz 3 00:19 también Javier Cerviño como siempre es martes Si toca un nuevo capítulo de en Las Gaunas si estáis aburridos pues con nosotros hay que somos más GPS y hablamos un ratito Majó de fútbol peores cosas se pueden escuchar hoy en día tal y como está el asunto

Voz 4 00:45 en todo el mundo pero sin luz sin ahora la fala

Voz 5 01:22 este fenómeno es Manny Manuel que no Manuel Martín no

Voz 6 01:28 venga sobre todo habrás oyentes que piensa que nosotros hacemos de las condiciones bueno Manuel y la preparado la verdad en goles

Voz 3 01:36 los nos gustan muchísimo los antihéroes se ha pasado el juego la verdad no está bien subir mamá al Escenario afortunadamente por fin ha habido un político a la altura de la

Voz 1130 01:46 las circunstancias que ha tenido un gesto que le ha deparado más aplausos incluso que a Marcos André el pasado sábado

Voz 7 01:59 culpa no hemos

Voz 1130 02:26 ovación para esta concejala del Ayuntamiento de Las Palmas que supo poner orden en el caos no

Voz 8 02:32 claro además como hace todas las selecciones esos votos que te ahora que tiene la selección más lejos igual

Voz 1130 02:38 no pienses tampoco tampoco lo ha hecho bien y lo ha hecho bien ovaciona

Voz 3 02:44 la el mamá dejar el Manny mamado Inti para caos os decía el gol del pasado sábado en el noventa y cinco para caótica la sección de los sí

Voz 9 02:57 pero claro

Voz 6 02:59 esto es lo que hago

Voz 2 03:01 bueno no quiero tu casa de apuestas ofrece los titulares deportivos

Voz 6 03:17 Manuel prepárate que ahí traemos hasta concurso hoy la vuelta a la vuelta al folio

Voz 10 03:24 populares no me están convenciendo de que no el dinero que se mueve no

Voz 3 03:28 de la escritura de Manuel me he dado cuenta que una cosa es que es todos los titulares ha sido una muy mala idea es decir que además de no gustar a nadie pues ha resultado que en días como hoy no hay nada de dónde rascar y claro ahora que hacemos en fin vamos a ver cómo lo salvamos

Voz 11 03:45 nací

Voz 3 03:50 Manuel clásico del grupo II hace el petate y se marcha lejos de Gobela quién dijo que la Segunda B del grupo II no podían ser

Voz 12 04:00 pues lo son muy exótico todo Luisma Villa continuará su carrera lejos de España el mediapunta cántabro que en las últimas campañas ha estado en el Arenas se fue el pasado verano la Ponferradina de la mano de Jon Pérez Bolo hace las maletas se va a la India para jugar en el van al Aruba de aquel país en un acuerdo que ya está cerrado y oficializado el futbolista es de la Ponferradina dónde ha estado la primera con esta campaña ha rechazado el interés de varios equipos de la categoría de bronce la Gimnástica de Torrelavega se interesó con fuerza por sus servicios con la oferta llega desde el país asiático era mucho mayor el chino y sus cositas tras abandonar la Ponferradina donde no tenía oportunidades Villa se va al líder de la liga india he dicho sino porque día a decir asiático podría seguir la tónica los titulares

Voz 11 04:51 ahora

Voz 3 04:53 ya que no sabes cómo se llama el segundo clasificado de la liga india

Voz 5 04:57 te doy tres opciones porque imagino que no lo sabes no no la verdad que no él Mumbai City el My Jin

Voz 3 05:05 el gol

Voz 6 05:07 bueno la veo la fe no que iba yo a saber no el grupo no ese es el líder que es al que claro apunta ELA la no pues es el el goal a la fe pero se siente había escrito el guión dale

Voz 13 05:32 ah

Voz 8 05:36 que él venga la luz este no fue el de que se fue Rafa Vergés no pero eso fue en Indonesia claro claro

Voz 3 05:43 bueno ya adelanto que estoy todo junto esto va hoy de goles atentos a este fijo que lo recordáis

Voz 14 05:51 hay con doctor echado a todos por los suelos y córner saque de quiere para el Sevilla último minuto del tiempo de prolongación último suspiro de partido Sevilla en directo Halle paró Palop en el área del chat hartones Palop hecha Tardán es baja Karr el core desde Villalobón elevar de pago a luego luego dudas de todo claro

Voz 3 06:26 o refrescó la memoria aunque no es difícil porque son pocos los goles que ha notado Palop que era portero en aquel Sevilla que ganó la UEFA Yeste gol suyo a la salida de un córner fue una de esas historias que se recuerdan con el paso del tiempo ya que viene Palop su gol Manuel Manuel

Voz 16 06:43 pues bien en la que Palop está intentando labrarse una carrera como entrenador un lugar Ibiza que entre Ibiza Guijuelo Socuéllamos pues también digo que la decisión tendría clara un abrazo para esa gente del Guijuelo y eso es bueno pues poco ha durado la etapa de Palop como entrenador de Ibiza donde estaba Herman saben no llegó la jornada cinco para sustituir a Menéndez y lo deja en la XXVI fuera de los puestos de descenso pero sin haber logrado dar ese salto de calidad para alcanzar el sitio que buscaba principio obliga a un equipo que ha hecho una gran inversión tras comprar la plaza en Segunda B no están los puestos de play off de ascenso Palop ha sido destituido ahora que venía a lo mejor en Ibiza que es la apertura de la temporada discotecas

Voz 3 07:20 van te larga Marco Borriello también dramática

Voz 17 07:30 sabemos que apoyar a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo en los peores sabemos que de abrazos con el de al lado en cada gol sin ni siquiera saber quiénes porque vives el deporte a lo grande en Kirkuk punto a este ofrecemos las mejores apuestas registra tech punto es ya

Voz 2 07:48 prohibido apostar a menores de edad la práctica abusiva del juego puede crear adicción

Voz 3 07:51 lo normal no y ahora sí arranca la edición negó en Las Gaunas

Voz 1130 07:56 es el capítulo número ciento dieciséis de esta tertulia en clave blanquirroja

Voz 18 08:02 bueno bueno

Voz 19 08:15 esta ciudad tuvo fútbol de Primera División y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso

Voz 21 08:28 sí orden de ahora lleve

Voz 22 08:40 es impresionante cantan por un muebles en el local Gólgota otra unas

Voz 23 08:49 tremenda

Voz 24 08:51 sí

Voz 25 08:55 la que yo siempre quise gritar

Voz 3 08:59 con

Voz 26 09:04 cuando decía

Voz 27 09:15 que no nos falte nunca

Voz 28 09:17 Kohl en Las Gaunas gana uno

Voz 29 09:22 las uno a uno los seres

Voz 30 09:26 me

Voz 31 09:42 vale

Voz 3 09:59 la FEN te sigo decimos ex doce Las Gaunas que llega con una nueva victoria de la Unión Deportiva Logroñés bajo el brazo un triunfo en el minuto noventa y cinco como sin un capítulo de Oliver y Benji se tratara con los ecos de ese gol en Las Gaunas agitado todavía nuestros sentimientos un gol no exento de polémica como todo buen gol sobre la bocina un tanto horriblemente narrado por este servidor pero no vayas de listo Manuel Martín porque tú tampoco viste absolutamente nada de ese gol hubo un posible penalti como no lo vieron a buen seguro las tres mil almas que el sábado se dieron cita en Las Gaunas para seguir llenando el tarro de recuerdos para levantar este hogar blanquirrojo un partido intenso con ritmo muy alocado un tanto desordenado que empezó perdiendo el conjunto local por el tanto de Benito que empató el más revoltoso da clase Unió año acertado de cara a puerta y que pudo resolver en la segunda parte el equipo de Sergio Rodríguez pero no se volvía a acertar de cara a portería hasta el final en este caso en un minuto mágico que no agitar a durante mucho tiempo porque el gol de Marcos Andre ya pasa a formar parte de la historia sonora de otros goles propiedad de todos los aficionados blanquirrojos goles como este

Voz 14 11:17 Miguel Ángel Molina unos va a dejar la última a lo largo del canario vienen

Voz 23 11:21 Nacho Fernández a pelearle el cuero rechazado para Sergio Sergio lo ha qatarí

Voz 32 11:25 claro que se haya reído cero P por cada os decorativa cuanto el segundo se desangraba culto todos se terminaba cuantos abanderado nada contó el Real Unión se iba con el empate una pelota que tocó

Voz 3 11:53 así narraba José Luis García Íñiguez para la extinta Punto Radio ese gol ese grandísimo gol de

Voz 1130 11:59 Souto o goles como este otro para sostener aquel muro blanquirrojo de los trescientos de Villarreal

Voz 9 12:06 ahí está vamos Casandra los centrales arranque alegre busca el disparo cruzado sí

Voz 34 12:22 los de hacerlo

Voz 9 12:25 estoy chuta a portería con gente censor pero poco a puerta confundió desteje destacas Aitor Fernández acierta al en el minuto dieta cierta Iker Alegre no celebra con el fondo acierta por Avda seguido Victor de Pablo Ibar Caixa alegre marca logroñés

Voz 1130 12:50 ya hay pistas que Nos dicen que estamos ante una temporada especial porque seamos sinceros este club nunca ha sido de remontadas épicas de goles en los minutos finales es más la temporada pasada pasó al contrario Tafalla o leyó a siguen muy presentes pero hay razones para pensar que estamos ante una temporada especial Bobadilla Olaetxea y ahora Marcos André Nos marcan el camino de la épica para alcanzar una cita con la historia

Voz 9 13:15 ahí va Carles Salvador van de izquierda a pierna derecha la

Voz 3 13:18 por salvado no

Voz 36 13:39 bueno hacernos felices decía que no podía

Voz 37 13:45 porque hay de esta zona de tres cuartos banda izquierda han yo lo con la derecha en la frontal del área grande sitúa la línea defensiva en Langreo va a pitar el colegiado valenciano la ponen yo ya

Voz 32 13:56 P El sí yo

Voz 39 14:06 yo café a este Hard piña es hoy mundial Logroño que se arroja sombras eche de por qué apareció izquierdo sobre sí mismo rotó trescientos

Voz 3 14:20 el claro luego está esta locura esta bendita locura porque son goles como este que llegan en el descuento

Voz 1130 14:26 que permiten que el goce salga a chorros de nuestra garganta de vuestras gargantas fundirse en un abrazo con desconocidos degrada para festejar lo propio lo tuyo lo que te pertenece hilo que te representa porque no marca Isco o Messi lo hacen un tipo de carne y hueso que estuvo noventa y cinco minutos buscando su gol hasta que lo consiguió ya nosotros senos llegó la locura

Voz 40 14:48 bueno pues va a dar la última

Voz 9 14:50 balón parado Carles Salvador se levanta Juani veces que se les suben los gemelos de su pierna izquierda el gemelo de su pierna izquierda Carles Salvador que va a golpear al afronta al balón que vuelve a la pregunta al vamos Guadilla parece la peina ahí PP

Voz 41 15:04 juez no

Voz 3 15:21 otro gol en el descuento otra historia para guardar otro instante para ti don Manuel Martín o para Sergio Canet

Voz 42 15:28 buenas tardes buenas tardes si otro recuerdo mágico no que nos deja Las Gaunas si este equipo

Voz 6 15:34 otro subidón que Javier se nota además nota de una eufórico chicos no está un poquito largo

Voz 1643 15:41 es fuerte le estoy aquí intentando envolver esto en paquete de de de oro hombre igualar distintos aviones complicado número el uno con la mano la verdad que ha sido imán El humo

Voz 8 15:52 es que me he quedado dormido pero desconectado y mano concejal concejales a partir de ahí yo no sé qué qué qué qué recuerdos tenéis de Ségol no sé si lo viste Caneda tú lobbies no la verdad es que no yo me casi me quedo protestando el penalti no había Andy hasta que vi hoy más que nada no ese grito de Las Gaunas ya Marcos Andre celebrando el gol y entonces pues

Voz 42 16:15 Nos dimos cuenta no hemos metido gol pero vamos yo estábamos protestando todavía el penalti yo creo que el árbitro también le costó reaccionar miró a su juez de línea vio que el juez de línea no hacía ninguna mención de pitar nada raro no fuera de juego que yo creo que está en fuera de juego el delantero brasileño bueno pues una alegría no así al mejor

Voz 1130 16:32 el listo de todos los tu claro viste luego

Voz 3 16:35 eso está claro viste el gol España se ha mente Angeles pero como le dio porque le dio

Voz 44 16:41 sí perfectamente no puede Siria es preguntar yo te respondo todo

Voz 3 16:44 vale como ejemplo viste

Voz 44 16:46 pues un poco como a todos es una jugada rapidísima en la que hay un montón de dudas por parte de todos desde el aficionado goles el árbitro sobre lo que está pasando y deja todo a seguir pero si estaba levantado para ver si el árbitro pitaba entonces me estaba fijando mucho en la jugada porque estaba para lanzarle la crónica no cuatro uno para ya estaba todos

Voz 8 17:06 tengo que hacer es más rápido no claro cuando eres el más rápido

Voz 44 17:10 que las cosas o bueno en este caso feliz como todos yo creo que esto salimos en Las Gaunas con esa sensación de que bonito lo que acabamos de vivir sin haberlo visto Illes unos confirma que el fútbol son sensaciones es estado de ánimo es todo lo que engloba a lo que pasa en el terreno de juego más allá de realmente lo que es el la pelotita

Voz 1130 17:34 como veo que no escuchas seis ayer el SER Deportivos La Rioja donde Andy Rodríguez confesaba manifestaba que él no toca la pelota por tanto en principio el fuera de juego o de Marcos Andre queda absolutamente eh

Voz 42 17:48 ha dicho que crea que no hay fuera de juego porque sí

Voz 1130 17:52 eso

Voz 8 17:53 claro se en el cinco claro cuando dice que el balón no sale desde

Voz 3 17:58 lo que le pasa cerca de la oreja porque no lo ha llegado que no la llega a tocar que el mete el pecho pero que no la llega a tono

Voz 8 18:04 compramos creemos aquí además pensó que era un tema que vas a sacar más adelante no te digo pisar lo que yo no me pierdo ningún día el SER Deportivos y creemos creemos que creemos Andy

Voz 1130 18:14 es un tío que tenemos de hasta el final Marcos

Voz 3 18:17 Andrés buenas tardes bienvenido a jugar en Las Gaunas

Voz 8 18:19 no bueno en ciudades de todo oye tú sí que viste

Voz 3 18:22 buenas tardes tú sí que viste el gol no

Voz 1323 18:25 pues yo creo que

Voz 45 18:27 yo creo que pelo

Voz 3 18:29 porque es que he estado todo el mundo pidiendo penalti tú dabas desde el minuto uno buscando tu gol y lo conseguí en el noventa y cinco

Voz 1323 18:35 no pueden imagínate ya Elkin para luego yo de ahí es que no me Pajín Mi madre Juan Java eso a mi hija

Voz 6 18:44 eso les digo la verdad que lo ajustado a la escuadra

Voz 1130 18:47 pues viendo la repetición es viendo los vídeos que hay que por la justa este a la escuadra pero yo no sé si tuviste que estaba en fuera de juego

Voz 1323 18:56 que el minuto uno veinticuatro ya de tabaco en y vi una peinada de Vitoria igual para que no se trabajará es a me sobre a mí me daba me tocó al al más

Voz 1130 19:08 oye es el es el gol más in extremis que has marcado en tu carrera es decir es que estaba pitando el final prácticamente cuando tú pelota entraba la red del fondo norte de Las Gaunas

Voz 1323 19:19 sí sí no es que yo nunca había marcado un así bueno y además que dejó porque nos da los tres puntos no

Voz 1130 19:29 oye has podido dejar de sonreír desde entonces porque al final es de esos goles que que que mola Ana uno marcar

Voz 1323 19:35 pero bueno la verdad que sí la verdad que ir hasta ahora va subiendo escalones

Voz 46 19:43 bueno igual no se lo difunde anginas que se te lleva a ir al agradaba Marcos como si se te llega ir a la grada ese balón

Voz 1323 19:51 Ana yo les o Onieba Alakrana al palco Humala portazos cultivamos

Voz 6 19:58 o metes al portero dentro si llega a veinte

Voz 1323 20:00 pero el mono con palos y todo va al palco

Voz 3 20:03 oye has metido un gol de Oliver y Benji de esos del último bueno tú eres demasiado joven igual no saben lo que eso

Voz 1130 20:07 Oliver y Benji Asenjo los dibujos vale vale digo que es que claro esto es millennials son tan tiernos y tan tal que igual no no no no no no

Voz 3 20:16 visto oye que te han dicho los compañeros desde entonces au tus amigos y la familia no sé qué que que te han dicho con este gol

Voz 1323 20:23 pues porque se lo que bueno con ese estado comentando enhorabuena porque la verdad que no me cobra mucho que a mí siempre me usando sí indica la puerta y bueno pues mire ahora buena puede algo

Voz 46 20:40 Marcos quién crees que lo celebra mejor Bobadilla o tú

Voz 1323 20:45 yo lo que veo María te quedas atrás e inquieto como celebra porque es de corazón Purves

Voz 6 20:53 está generando un nuevo estilo en los en los las formas de celebrar porque lo tuyo es más actoral está más pensado pero a día es el reflejo de un socio y la grada eh

Voz 1323 21:04 Ellos tiene una Vitoria lo veinticuatro

Voz 6 21:08 Marcos Bobadilla patea lo que se le pase por delante en el momento de festeja un gol sea no te pongas adelante

Voz 1323 21:12 cómo nace el momento mensaje logo en ninguno está muy humilde buena qué tal por qué justo paso por mi casa Armindo yo creo que ya voy a pasa por tocado todos todos los partidos

Voz 1130 21:25 hay que hay que coger esas liturgias quedan que dan buena suerte pues Marcos André que queríamos llamarte para felicitarte para saber un poquito la intrahistoria de este gol que pocos vimos pero que todos celebramos de ese arte sólo una cosa que se que marcar que Marques en ese minuto pero a ver si es posible hacer un pelín antes vale

Voz 6 21:42 por tanto el tema de la hora tienes todos los días bueno Marcos que ha sido un placer charlar contigo buenas noches todo mi un abrazo bueno pues Marcos

Voz 3 21:56 Sander en gol en Las Gaunas queríamos saber cómo vio el ese gol porque él sí lo vio hacemos un breve receso

Voz 1130 22:02 para la publicidad ya venimos

Voz 47 22:04 para para valorar todo este partido porque prácticamente no habéis hablado no han presentado tan bajo

Voz 8 22:09 por su particular es más que concejales venga dale

Voz 18 25:17 venga

Voz 3 25:18 los fue de la SER son tuyos que nos quieres comentar más allá de esta elección musical que Le pido ya Javi que me la baja ya definitivamente que no es cuestión de seguir castigando a los oyentes

Voz 42 25:26 echando rebobinar no puedo quiero decir que el gol de Marcos Andrés un premio un partido brillante del brasileño que me parece que fue el hombre con más instinto de cara a portería rival que estuvo intentándolo durante los noventa minutos y creo que al final tu suprimió un premio merecido

Voz 1130 25:41 no te quito la parte de razón pero cambio el adjetivo brillante por constante

Voz 42 25:47 bueno también compró compró constante es decir

Voz 1130 25:49 da lo intenta lo intenta lo intenta dice estoy reventado ya no puedo más pero sí aparece en el noventa y cinco para aparecer porque

Voz 42 25:58 a meter un gol de listo además no debe estar despierto en el área aunque esté cansado pero de de prever por dónde va aparecer la pelota de estar en el momento oportuno en el sitio indicado no

Voz 1130 26:06 puede fallar mucho Marcos André porque la tuvo en el diez Si hizo la sacó Echevarría la tuvo por ejemplo en el ochenta y cinco que se marchó desviado por la II

Voz 43 26:15 para eh pero la verdad que el tío tiene un hambre que para ser un delantero centro eso es eso es miel bueno lo hemos hablado

Voz 44 26:24 muchas veces en esta tertulia ahí fuera de dicha pero bueno es un comentario constante sobre Marcos André que es un jugador en formación que es un jugador que se está desarrollando y creciendo como delantero sigue estamos viendo que hay goles que antes fallaba en la Unión Deportiva Logroñés que ahora los marca el comentario que siempre sabes que si si metiera todo lo que le pasa por las botas pues sería un jugador que ya estaría llamando a las puertas de Primera División a Segunda con cotas más altas y bueno es cierto que está en continua Prendimiento que porque tienes hambre del que hablabas qué es lo que hace ir a ese balón el noventa y cuatro lo ha comentado Bell estaba cansado dijimos pero fue si tenía fe y al final aparecido y vemos que es un poco también la seña de identidad de este equipo de los jugadores que que están riendo alto nivel en este momento

Voz 1130 27:14 eh chicos que la guinda al este gran fantástico pastel de tres puntos en Las Gaunas frente a un rival directo que queda en principio descartado de la pelea al menos por por igualar en la clasificación deportiva creo que son once puntos actualmente ya de diferenciar entre blanquirrojos y

Voz 8 27:30 aquí blancos corto que el play off está hecho como yo manteniéndose no sé porque has tenido que decir eso sí sí lo tengo una cena con el que quieras

Voz 1130 27:40 vale vale vale perfecto

Voz 3 27:42 al margen de esta cuestión la guinda del pastel de

Voz 1130 27:45 el gol en el descuento tan emotivo tan emocionante que es lo que menos os gusto del partido

Voz 42 27:51 yo creo que el inicio del equipo que empezamos un poco frío no creo que es una una tónica habitual en los últimos partidos en Las Gaunas que nos cuesta como arrancar de hecho las primeras ocasiones fueron del Bilbao Athletic creo recordar la acercamientos dé vía libre a al margen del gol que creo que medio goles un centro espectacular de rojo que se ponen en la cabeza a Benito hoy ya cierta el delantero no pero creo que nos cuesta arrancar

Voz 3 28:12 es lo normal o pequeñas costuras

Voz 1130 28:15 en ese costado uvas entre

Voz 8 28:17 a la pareja vean la nueva pareja

Voz 42 28:20 más o menos nueva quiero decir pueda llevan un par de partidos Santamaría Boadilla parece que echamos de menos no la jerarquía de Caneda hay la tranquilidad de Caneda pero bueno yo creo que también una entonando según discurrir con el discurrir del partido pero quizás lo peor ese inicio frío y luego lo bueno que creo que este equipo ha hecho un hábil que tiene una virtud no importa que es que hace que los partidos en Las Gaunas sea muy largos para el rival también creo que el Bilbao Athletic acabó muy cansado aparte de que venía casi en cuadro con dieciséis jugadores una convocatoria pero creo que se hizo un partido muy largo y eso es un mérito o no que que habla de la fe que comentaba antes Manuel de Marcos Andriy del resto del equipo hablábamos del coraje de Boadilla no de creer hasta el final de que no se rinde ni ni al resto de sus compañeros la piña en la celebración del gol creo que también es un buen ejemplo lo hemos hablado otras veces en Barakaldo también sucedió algo parecido con el Langreo creo que eso es la mejor evidencia de que este equipo tiene la autoestima alta cree en lo que hace tiene fe no baja los brazos hasta que pita el árbitro

Voz 1130 29:16 le faltan recursos ofensivos a este equipo o es algo que tú ves que puede ir mejorando porque mucha gente Manuel ha valorado muy positivamente la salida de Ander Vitoria y también esa media horita de Rayco el otro día

Voz 44 29:30 bueno por seguir ahondando un poco en lo que no nos gusta

Voz 54 29:33 lo es lo

Voz 44 29:36 domingo ha comentado estupendamente lo de las dudas defensivas al inicio del partido que es así compartimos

Voz 54 29:43 y por dar otro punto

Voz 44 29:46 más es verdad la falta de ocasiones porque vemos que el equipo domina pero desde una seña de identidad en la que el peligro que crea es escaso confiando en en acertar en alguna de las pocas que tenga reduce los partidos a la mínima expresión de ocasiones tanto a favor como en contra eso le beneficia como ya hemos he comprobado en que apenas recibe goles

Voz 1130 30:08 en la segunda parte el Bilbao Athletic no compareció en el área de Emilio lejano provocó

Voz 42 30:12 por dar de un lateral y poco más

Voz 44 30:15 la tanto los partidos que apenas creó ocasiones y no es ese equipo dominador que está todo el rato creando constante peligro que puede hacer tres cuatro goles claros por partido por ponerlo le faltan recursos ofensivos pues creo que sí pero no porque no los tengan plantilla sino porque el sistema de juego ideado por Sergio Rodríguez y compañía no les permite desarrollarlo por poner en énfasis otras virtudes vemos que claro que él está funcionando

Voz 1130 30:41 oye si que lo destacamos con Dani Ortiz compañeros nueve cuatro uno punto com durante la retransmisión que nos preocupó mucho la decisión que tomó Sergio Rodríguez de sustituir de hacer ese cambio de meter a Paredes de mover destacar a Mikel Santamaría por lesión estaba con molestias musculares mete Iñaki de central es mete a Paredes absolutamente falto de ritmo en un partido donde además el equipo estaba subido en la cresta de buscar ese gol épico y de repente baja sufre muchísimo durante unos minutos porque al desconcierto en esa zona central es manifiesto es más lo ve claro vuelve a colocar a recomponer la defensa colocara a Iñaki por dentro que finalmente es expulsado es una decisión complicada entender

Voz 42 31:24 una decisión arriesgada de Sergio que les salió bien el resultado final del equipo es cierto que muchos no entendimos por lo menos los que estábamos en la zona donde yo me sitúo en Las Gaunas ese cambio no es optar por Iñaki de central igual no retrasarán Andy o dar opción a Flaño unos un cambio que hubiera sido un poco más lógico de hecho luego rectifica y poco Iñaki su expulsado pero bueno eso es otra cuestión creo que sí que la al final la revolución táctica entre comillas les sale bien por el cómputo final del partido pero si ese movimiento es arriesgado y además creo que Paredes empezó con con con lógicas dudas después de llevar sin jugar no sé si son cinco meses desde septiembre

Voz 3 32:03 el partido de ritmo muy bien de mucha calidad pero sí pero sí exigente

Voz 42 32:08 de hecho los primeros controles las primeras contactos se nota que le falta ritmo le falta entrar en el partido

Voz 1130 32:14 evidentemente por la cuestión de inactividad porque antes de San Mateo sin comparecer

Voz 42 32:18 es una situación complicada para Heiner a disputar esos últimos minutos en esa situación

Voz 44 32:24 sí entró Jaime paredes como comentáis con muchos nervios la verdad que se puede decir que estaba hecho un flan porque lo lo vimos todo fue mejorando con el paso de los minutos yo esto tan positivo que bueno pues ya le ha venido bien sea quitado el sapo de el primer día Hay como comentáis Sergio creo que se equivocó rectificó y por suerte para el equipo con un gol Se acabó solucionando todo pues si meter a Iñaki Un Fabio el míster buscando pues quizás más esas queda de de balón a través de de Iñaki y algo más de balones en largo pues eso no va a aceptar siempre los pies y la verdad que no

Voz 1130 33:04 además lo explico en sala de prensa porque otros mis colaboradores te puede decir pues mira no te voy a decir aquí lo que he hecho bueno lo explicó además reconoció que luego tuvo que volver a recomponer metiendo Andy de central zurdo que probablemente piensa sacar César Remón en fin diferentes alternativas de un cambio que se vio obligado a hacer por la lesión en las molestias físicas de Mikel Santamaría hoy en lo ambiental hemos puesto al principio haga unas goles que va recordando goles es que te van formando parte de ese tarro de de de recuerdos que que van llenando el cajón blanquirrojo se vivió un final de partido de los que apetecen dentro de quince días volverá a Las Gaunas

Voz 44 33:39 pues sí sobre todo se ha instalado en queréis matará antes en la mentalidad del aficionado que se va a disputar el play off esta temporada yo lo repito lo real

Voz 3 33:49 existe insiste en que no le había parecido hiciera ido tan listo que ha dicho ya me la semana pasada dijimos que el rival empleo ser el Hércules pero bueno eso ya es una cuestión que sabía

Voz 8 33:59 pero bueno hay confianza en que se va a jugar el playoff y es verdad que la gente salió muy contenta

Voz 44 34:05 Liz está feliz con el equipo sea ya es todo una buena dinámica más allá de que hubiera pitos en La Algaba unas en la primera parte con el uno cero

Voz 1130 34:14 déjame hay porque tenemos a un lado su opinión al número de guasa de de la Cadena SER

Voz 55 34:20 puede ser el gol de Marcos André fue un subidón de la leche por no decir otra palabra esta Valle narrada con mi amigo José Mari Rojas

Voz 56 34:28 sí entonces de repente vemos quedan cuatro minutos de descuento de repente cae un jugador del lado ha dado miedo

Voz 57 34:35 mientras todos decimos penalti vemos que no sabemos si pita penalti si pita el final al final vemos que no pitará el balón queda suelto que le pega Marcos André buenos momentos no hemos que le pega después vemos quedasen Marcos André y que el balón entrar

Voz 55 34:49 saltamos unos encima de otros para arriba para abajo José a Rojas me tiró al suelo para atrás hacia las compañeras degrada Patras después de Pradejón que había corrido escaleras abajo volvió es carreras al IVA me abrazó la impresionante impresionante y es el tercer partido que ganamos a última hora este año recordemos contradictoria con el gol de Bobadilla contra la Leo con el gol de Lander Olaetxea y el sábado contra el al Bilbao Athletic con el gol de De Marcos Andre yo creo que este es el año porque es impresionante normalmente se nos escapaban los partidos en el descuento hemos llevado tres victorias en casa en el descuento

Voz 56 35:25 eh lástima que pues eso que

Voz 55 35:28 no pudimos hacernos oir porque pusieron la megafonía a toda leche y entonces no pidió el equipo no pudo ir a la afición hay que nos vinimos arriba totalmente sobre todo especialmente el fondo sur donde nos ubicamos nosotros con la celebración de Ségol pero bueno la verdad es que fue un gran momento para recordar y que no olvidaremos tan fácil el que puede ser un un rival que nos quitamos de encima olvidó Atleti y menos mal porque con la victoria del olvido Bay de la Real Sociedad B ayer se nos hubieran acercado bastante así que nada un subidón un chute de adrenalina que vamos que salimos del estadio todos con una sonrisa que a día de hoy lunes todavía no es en equipos Adela de la cara al seguirá enhorabuena todos los balones ni nada al domingo a Tudela por otra nueva victoria ya consolidarnos en los puestos de play off gracias

Voz 1130 36:13 anti decía que la grada de las buenas parecía el metro en hora punta eh que barbaridad bueno buena fiesta se montó en ese rus final de partido que lo ambiental son esos goles Sergio que son son importantes para la entidad porque al final son los que se acercan más a la piel no

Voz 42 36:27 sí son los que enganchan al final de partidos en los que viven igual con más pasión que así a que él de año coco le empate bueno evita también que la gente se vaya antes de que termine el partido que era una costumbre habitual en Las Gaunas por aquello de no coger atascos yo creo que cada vez se vaya menos gente porque nos hemos acostumbrado lo decía Santín en el corte a que a ganar los partidos a meter los goles decisivos en la recta final de los mismos

Voz 3 36:48 oye rotura del recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha dos centímetros de longitud

Voz 43 36:54 para Borja García bueno pues malas noticias

Voz 1130 36:59 porque de repente te cae Borja García

Voz 8 37:02 pero Caneda estaba calentando el otro día en algunas corriendo como un titán increíble Caneda el bueno el el juego si no

Voz 1643 37:10 me iba a decir el joven guapo guapo por el que está en forma bueno pues una baja importante

Voz 1130 37:18 que jugar que viene inactividad larga que quería quería volver

Voz 3 37:23 hay que le va a costar otras dos semanas

Voz 47 37:25 menos uno sea no sabemos cuánto esto centímetros a saber lo que cuesta recuperar

Voz 8 37:30 pues sí pendiente de evolución pendiente de evolución

Voz 44 37:32 sí ahora que la parte de la zaga blanquirroja es la que más está sufriendo las lesiones las expulsiones y tal pues nunca viene bien pero ya sabemos también cómo va esto del fútbol y a recuperarlo cuanto antes para que pueda tener donde elegir

Voz 6 37:49 Sergio a Tudela si lo si cuatro y media ahí estaremos Manuel Martín va seguida Tudela por supuesto que sonrisas de mentiroso de de de va seguida cada uno a su puesto por supuesto si es que te están no sí sí que sí que voy a ir

Voz 8 38:11 pero es que tenía tenía el domingo pero lo ha enviado y cómo vas a ir os dirán tus en tren contigo a Concerto la mejor Unión Deportiva Logroñés de su historia ahora

Voz 1130 38:23 es decir no es una cifra cuarenta y ocho puntos cuarenta y siete tenía la jornada veintiséis a que

Voz 8 38:29 la Unión Deportiva Logroñés de Carlos chita callando

Voz 10 38:32 tiene Creek Pipi recogiendo cables romperlas