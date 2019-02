Las noticias de Cantabria, 18:03 (26/02/2019)

primera reacciones sobre la decisión del Ministerio para la transición ecológica de situar la alternativa a vuelta postrera en la isla de Solvay la responsable de la Consejería de Medio Ambiente Eva Díaz Tezanos asegura que su departamento aún no ha recibido la comunicación oficial por parte del Estado aún así exige que esa propuesta esté lo suficientemente motivada para que no haya un nuevo revés judicial sobre esto también se ha pronunciado el presidente Miguel Ángel Revilla asegura que esa alternativa tendrá que ser fruto del consenso

Voz 2

00:34

también habrá que intentar construir un consenso ahí porque vamos todos a una guerra ya sé que a nadie le vamos a satisfacer al cien por cien pero al menos donde está le no cogeré mayor problema pero de momento yo no puedo opinar desde el momento en que no tengo todavía la comunicación