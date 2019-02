el Partido Popular ha bloqueado una declaración institucional a favor del movimiento feminista el ocho de marzo en el Ayuntamiento de Madrid es la primera vez en esta legislatura en la que no se consigue un texto conjunto apoyado por todos los grupos vamos a Cibeles Carolina Gómez a diferencia de otros años al Partido Popular se ha desmarcado del texto pactado por Rita Maestre Causapié Villacís un texto que trasladaba el apoyo al libre ejercicio del derecho de huelga de las trabajadoras municipales las campañas de sensibilización entorno a la igualdad y el apoyo al movimiento feminista en la manifestación del próximo nueve de marzo la portavoz municipal Rita Maestre acusa al Partido Popular de dejarse arrastrar por la ultraderecha desde el PP Beatriz Elorriaga dice que esa declaración deja fuera a la mitad de las mujeres que defienden por ejemplo el derecho a la vida

ese creo que es el mejor favor o compromiso que podéis hacer a las mujeres que vosotros no vais a llegar a ningún sitio de la mano de quien quiere volver a las mujeres en nuestro país hace cinco siglos

no me van a ustedes a apabullar ni aislar porque me digan que nos unimos a vos solo les pido que por favor respeten a las mujeres pero a todas las mujeres