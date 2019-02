Las noticias de Castilla y León, 18:03 (26/02/2019)

Voz 2

00:26

Irene presentó básicamente porque no me parecía coherente lo que ha pasado con la candidatura de Silvia Clemente no tengo nada contra ella como persona porque no la conozco pero sí como forma la forma no me ha gustado yo creo que si la forma habitual de presentarse a unas primarias es porque estas afiliado durante un tiempo en el partido pues lo lógico es que sea así podría entender incluso algún fichaje podemos lo de alguna forma en términos futbolísticos de una persona con unos méritos especiales y de vinculada de la política o desvinculado de un partido pero una persona que casi de un día para otro se pasan de un partido a otro sea cual sea me da igual no me ha parecido correcto vivía después en cuanto al fondo yo creo que puede ser que nos perjudique más que que nos beneficia