Escucha las noticias de las 19:00 (26/02/2019)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las

Voz 1108 00:02 pues en Canarias último pleno en el Congreso antes de que se disuelvan las Cortes quizá lo más destacado esta tarde sea comprobar si la Cámara consigue la unanimidad por última vez en el tema a famoso del voto rogado José María Patiño buenas tardes hola hola muy buenas tardes Carles posibilidad de que los españoles que residen en el extranjero puedan votar en las próximas elecciones autonómicas Se desvanece con unas nuevas reglas quiero decir después de muchas negociaciones la iniciativa presentada hace unas semanas por PSOE y Unidos Podemos sólo aspira a esta tarde como decías a conseguir la unanimidad pero para poderse recuperada la próxima legislatura según el compromiso el grupo socialista que acusa al PP de no haber querido habilitar un pleno extraordinario el lunes en el Senado para sacar adelante esta ley indignación también con la actitud mantenida por PP y Ciudadanos por haber levantado hoy que ya no hay tiempo de tramitación diecisiete leyes que ha bloqueado en la mesa el Congreso con su mayoría Carles Campuzano es portavoz del PDK

Voz 3 01:03 mi me parece un escándalo mayúsculo creo de los mayores escándalos que puede dar nunca en el Congreso los diputados la mayoría del PP Ciudadanos ha bloqueado con su mayoría la actividad legislativa del Congo

Voz 4 01:15 eso la divisiones entre los grupos por cierto posibilitado que la comisión sobre la financiación ilegal

Voz 1108 01:21 desde el PP se cierre sin conclusiones tras dos años de trabajo buen rollo hasta el final en el Tribunal Supremo entretanto sigue a la declaración de Carme Forcadell es turno ahora para las preguntas en abogado

Voz 1454 01:30 ciudad del Estado la ex presidenta del Parlament ha reiterado que la declaración unilateral de independencia no tuvo efectos prácticos Tribunal Supremo Alberto Pozas adelante

Voz 0055 01:38 Forcadell se ha sumado al resto de acusados para restar importancia la declaración unilateral de independencia esta vez la fiscal Consuelo Madrigal ha preguntado si no era algo real entonces que era

Voz 5 01:48 hice votaron hice leyó un preámbulo que era una declaración política

Voz 6 01:53 cuando dice pues sin consecuencias jurídicas lo dice política que se refiere a que era de mentira de broma teatro sainete farsa a qué se refiere cuando dices

Voz 0055 02:02 pues Merchán ha cortado la discusión en estos momentos Forcada contesta a las preguntas de la abogada del Estado si su declaración termina hoy Esther mañana empezarán los testigos entre ellos el ex presidente Mariano Rajoy

Voz 1454 02:12 Ciudadanos responde a la carta remitida por la presidenta del PSOE en la que pedía que reconsiderara su decisión de no pactar ni con Pedro Sánchez Niccolò socialistas tras las elecciones en la cartas en la remitió a Albert Rivera pero Oscar García no es él quién responde buenas tardes

Voz 1645 02:25 qué tal buenas tardes no han sido José Manuel Villegas el que ha contestado a Cristina Narbona en la carta a la que ha tenido acceso la Cadena Ser el número dos de Ciudadanos lo dice que no tengo una mala noticia para usted señora Narbona Ciudadanos es incompatible con quiénes se alían con aquellos que dan golpes de estado es textual Pedro Sánchez dice la carta está dispuesto a lo que sea con tal de seguir en el poder entre otras cosas indultar a los soberanistas Ciudadanos por tanto cierra la puerta a levantar el veto a Pedro Sánchez ya que dice la carta no puede garantizar que no volverá a pactar con los partidos separatistas

Voz 1454 02:55 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno da la razón a un asesor del PP en la Comunidad Valenciana que había solicitado información sobre el uso del Falcon por parte del Ejecutivo viajes personas en cualquier caso la decisión de este organismo independiente Julián Jiménez no es vinculante

Voz 1248 03:09 no no lo es en cualquier caso el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno insta a Presidencia de Gobierno a facilitará al asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia Luis Salom en un plazo de diez días el listado de personas que disponen de autorización para usar el avión oficial el número de veces que lo han utilizado entre junio y octubre de dos mil dieciocho y es que según el Consejo el Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede ampararse que Se trata de materia clasificada ya que ese concepto se reserva sólo al Consejo de Ministros o a la Junta de Jefes del Estado Mayor y además porque mucho de los viajes son públicos al formar parte de la agenda del presidente a la que además da cobertura informativa Moncloa recordemos sostiene que no ha variado la política informativa respecto al uso del Falcon que venía practicando los anteriores Ejecutivos

Voz 1454 03:49 ibamos vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 7 03:52 bueno mañana llega el primer Madrid Barça de la semana el sábado será de Liga el de mañana la vuelta de semifinales de Copa del Rey que llega con el uno uno de la ida del Camp Nou esta tarde ha hablado Ernesto Valverde el míster del Barça sobre el madridista Vinicius que no le va a condicionar la alineación

Voz 0588 04:05 en no no a lo segundo de condicionar la alineación pero sí en cuanto que es un jugador desequilibrante está haciendo una temporada me refiero que no me condiciona porque sino pueda fenicios juego Asensio sino a Bale sino jugáis con fin Madí tiene grandes jugadores

Voz 7 04:19 antes hablado el míster en Madrid Solari será preguntado por los gestos de el el pasado domingo pero sólo habría evitado responder directamente sobre el tema

Voz 8 04:25 el foco está puesto así no el otro sitio el llegar es el de todos los jugadores estamos todos unidos por el objetivo claro de ganar mañana

Voz 7 04:33 recordemos que el jueves queda la vuelta del Valencia Betis que llega a dos dos hoy en Sevilla quince mil aficionados béticos han despedido a su equipo en el entrenamiento a puerta del