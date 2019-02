Escucha las noticias de las 21:00 (26/02/2019)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:18 es difícil pronosticar cuál será el final del Brexit porque cada vez que nos acercamos a una fecha crucial Se abre una puerta con una nueva posibilidad que vamos a intentar explicarles en los próximos minutos en qué consiste y que supone la puerta que esta mañana ha abierto Theresa May en el Parlamento británico dejando en manos de la Cámara la posibilidad de retrasar la salida del Reino Unido nos ocuparemos también de la situación en Venezuela está previsto el inicio de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solicitada por EEUU pero antes vamos a repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches muy buenas noches el Gobierno lamenta el obstruccionismo que dice está practicando el entorno de Franco para evitar la exhumación del Valle de los Caídos presentando demandas ante los juzgados y que al resolver al resolver una de ellas ha provocado la suspensión provisional de la licencia de obras para llevar a cabo el proceso el Ejecutivo asegura que el expediente sigue supuso con normalidad aunque estas demandas pueden provocar retrasos en la fase final más reacciones PP y Ciudadanos Marta González Guillermo Díaz lo han valorado esta tarde

Voz 2 01:32 estamos hablando de rugby si no era era impuesto no era la no era la exhumación de Franco ahora sí

Voz 0194 01:38 yo creo que podemos escuchar la reacción del Partido Popular y Ciudadanos a esta sentencia judicial que de momento paraliza las obras para la exhumación de la tumba del día

Voz 4 01:47 no nos sorprende que haya aparecido un nuevo tropiezo en toda la tramitación de de la cuestión de los restos de Franco en el Valle de los Caídos porque da la sensación de que el Gobierno ha actuado con mucha imprevisión

Voz 5 02:01 el Gobierno de Sánchez ya ha roto el chapuzón metro porque esto es una chapuza más en la que ahora se encuentran pues en con esta situación de bloqueo con un tema que además

Voz 0194 02:10 no sabemos muy bien que aporta los españoles estas son declaraciones que hemos recogido en los pasillos del Congreso donde acaba de terminar el último pleno antes de que se disuelvan las Cámaras José María Patiño buenas noches

Voz 1108 02:20 la noches Ángels las votaciones de las iniciativas legislativas han terminado hace unos instantes y el PP con su voto afirmativo ha hecho posible la unanimidad en el proyecto de ley de voto rogado que realizan los residentes españoles en el extranjero PSOE y Unidos Podemos se han comprometido a apoyarse en esa unanimidad para recuperar este proyecto eso sí la próxima legislatura la recta final del pleno de hoy se ha visto marcada por la intervención del portavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta que ha arremetido de esta manera contra el nacionalismo catalán

Voz 6 02:51 el Barcelona con cincuenta y siete años vividos en Barcelona les digo que su insistencia en separar y en romper la sociedad catalana es una tragedia

Voz 7 03:03 usted ha dicho que está hartos harto de nosotros de mí que no me quiere ver en pintura cuál es suplantar la solución final me quedan Bikila tenéis que elegir qué queréis ser si queréis competir con ellos no sugerencia Mi opinión es que eso Kibo Kayes con discursos como éste con dos respeto el mundo Juan Carlos creo

Voz 1108 03:31 que os equivoca Ice era Jordi Xuclá del PDK de Gabriel Rufián de Esquerra que han afeado el discurso Girauta como lo han hecho por cierto el resto de portavoces catalanes independentistas

Voz 0194 03:42 en el Tribunal Supremo ha terminado la primera fase del juicio del cruce han terminado los interrogatorios a los doce procesados en la última en declarar ha sido la que fuera presidenta del Parlament que insistido en que la declaración unilateral de independencia no tuvo efectos prácticos es que su papel fue

Voz 4 03:57 el Tribunal Constitucional los estaba pidiendo una cosa que es imposible es imposible es decir como puede convertirse la mesa de un Parlamento en un órgano censor que decida de lo que se puede hablar de lo que no se puede hablar

Voz 0194 04:11 a partir de las diez en la crónica política desastre recordaremos cómo ha sido esta séptima jornada ahí avanzaremos lo que sí ha fijado para mañana empiezan los testigos denuncia la menor víctima de una presunta agresión grupal durante los Carnavales de Gines los hechos habrían ocurrido el pasado sábado en esta localidad sevillana y esta tarde lo ha denunciado ante la Guardia Civil ampliamos con Mercedes Díaz ocurrió el sábado

Voz 1541 04:31 ante el Carnaval de calle en Gines un pueblo de Sevilla una chica de diecisiete años fue supuestamente violada por varios hombres disfrazados con el mismo traje en el que predominaba el color blanco ella lo ha denunciado esta tarde ante la Guardia Civil que ella tenía abierta una investigación porque había recibido la orden de un juzgado la chica acudió con su madre el domingo al Hospital Macarena que remitió luego el parte médico al juez la Fiscalía de Menores también conoce los hechos por si hubiera menores implicados en la agresión sexual el Ayuntamiento de Gines ha informado en un comunicado de que ha conocido estos hechos por la aparición de mensajes en las redes sociales

Voz 0194 05:03 hay una noticia económica antes de adelantarles el contenido de la cara B PRISA editora de la Cadena SER comprará el veinticinco por ciento de la editorial Santillana volverá a tener el cien por cien no sólo cuenta Eladio

Voz 0527 05:12 eso ese veinticinco por ciento es propiedad del fondo de inversión Victoria Capital Partners con la compra sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia prisa pasará a tener todo el capital de Santillana lo que remarca el grupo refuerza su estrategia in mejora la generación de caja no operación por trescientos doce millones de euros se sufragará con fondos propios y una ampliación de capital de doscientos millones prisa presentado también los resultados de dos mil dieciocho con una mejora del Ebitda comparable el resultado bruto de explotación del diez con tres por ciento y una reducción de la deuda de quinientos millones hasta los novecientos veinte millones al cierre del ejercicio

el árbitro elegido hoy un personaje el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker pues enseguida vamos con todo antes la noticia debería Nacho Palomo buenas

Voz 2 06:23 perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña vale yo quiero un mandato vale

Voz 10 06:29 pues para mí un respeto pero con una no Becilla de leche

Voz 12 06:49 veintidós de junio de mil novecientos ochenta y cinco estadio Azteca en Inglaterra

Voz 13 06:58 en el minuto cincuenta le ha parecido la ante días cuatro minutos más tarde el gran cuadros pero para el mundo entero fue una final hay finales que acuden cuando tocó este miércoles el Sula debido a las Islas a través de una hora menos en Canarias es del Santiago Bernabéu los siguientes información desde las nueve de la noche del Sermas

Voz 15 08:16 el afecta bueno ya atonía Rizzo les siguen

Voz 0194 08:19 dos millones setecientos sesenta mil personas

