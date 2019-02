Escucha las noticias de las 22:00 (26/02/2019)

Voz 0194

la Fiscalía pide tres años más de tres años de cárcel para la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por el caso del Master la acusa de inducir a la falsificación de un documento y mostrar lo después como verídico ante los medios para dar sus explicaciones sobre su trabajo de fin de máster y su defensa algo que nunca sucedió una petición de tres años de cárcel para alguien que se presentó como intachable y como la garante de la limpieza que necesitaba la Comunidad de Madrid tras la etapa de las ranas de Esperanza Aguirre pero Cristina Cifuentes no era lo que parecía pero sobre todo tenía los mismos vicios de las ranas que Aguirre tenían su echar cayó uno de ellos era el de creerse intocable sólo así se entiende que compareciera en una rueda de prensa mostrando unos documentos falsos que presuntamente ella había hecho falsificar ya asegurando contando con detalles como y cuando defendió su trabajo defiende más máster de Master algo que nunca hizo comparece ante la prensa respondió a las preguntas y ni siquiera le tembló la voz es más su seguridad e incluso subir un vídeo a las redes sociales asegurando que no pensaba irse cierto que ante tanta corrupción como durante tiempo había estado instalada en la Comunidad de Madrid que fuentes debió pensar que lo suyo era una mentirijillas de nada mentirijillas que pensó que no tendría consecuencias pero calculó mal la sociedad ya no traga como en otros tiempos y por mucho sí sé que esta sociedad haya visto como en otros países que hay ministros presidentes siempre veía que aquí no pasaba nada hay que tener muy poca percepción de la realidad para pensar que con orquestar una estrategia para falsear documentos y mostrarlos como verdaderos va a conseguir engañar primero a la prensa y luego la gente la mentira acabó con su carrera pero es que además se llevó por delante el prestigio de la Universidad todo esto va también en la mochila de Pablo Casado junto con su máster