Escucha las noticias de las 02:00 (27/02/2019)

Voz 1 00:00 la una en las Islas Canarias hay daba buenas noches buenas noches la primera ministra británica Theresa May CD y abre la puerta a pedirle a la Unión Europea un retraso en la fecha en la que se produzca el Brexit me dice que en caso de que el plan de su Gobierno vuelve a ser rechazado el próximo doce de marzo acatará lo que diga el Parlamento también si eso es pedirle más tiempo en el calendario Bruselas corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 00:24 por primera vez desde que comenzó la negociación del Brexit Theresa May dejó abierta ayer la posibilidad de un retraso en la salida del Reino Unido de la Unión Europea May ofrece al Parlamento una serie de tres votaciones el doce trece y catorce de marzo si los diputados se pronuncian contra su acuerdo en la primera de ellas contra una salidas impacto en la segunda tendrán la posibilidad de retrasar el Brexit una extensión corta ilimitada del artículo cincuenta que no puede ir más allá de finales de julio porque de lo contrario el Reino Unido debería participar en las elecciones al Parlamento Europeo

Voz 2 01:01 a está está

Voz 0273 01:05 la Cámara debe tener claro que una extensión corta que no vaya más allá de finales de junio sería casi seguro una prolongación única porque si no tomamos parte en las elecciones del Parlamento Europeo sería muy difícil ampliar esa prolongación de nuevo

Voz 3 01:22 confiado es una gran concesión de May a los pro europeos del Partido Conservador pero no soluciona el laberinto del Brexit

Voz 1 01:30 Estados Unidos la cámara baja del Congreso ha aprobado una resolución contra la declaración de emergencia nacional que ha llevado a cabo Donald Trump algo que le permite de forma excepcional acceder a los fondos necesarios para levantar el muro con México que la resolución haya salido adelante no es una sorpresa porque en esta Cámara hay mayoría demócrata lo que sí llama la atención es que en este caso también hay republicanos que han votado contra las intenciones del presidente Andrea Villoria buenas noches

Voz 0127 01:53 buenas noches se consideraba una prueba de lealtad a Trump trece republicanos se han unido a los demócratas contra el proyecto de muro en México Suárez un doscientos cuarenta y cinco votos frente a ciento ochenta y dos para tumbar la declaración de emergencia nacional firmada por Trump ahora la resolución tiene que recibir el visto bueno del Senado donde los republicanos si tienen mayoría el presidente ha asegurado que también la evitará

Voz 1 02:18 de vuelta en España este miércoles continua el juicio del proceso está previsto que en las próximas horas escuchemos entre otros al ex presidente Rajoy que acudirá a declarar como testigo en las últimas horas han declarado Jordi Cuixart el presidente de unión cultural y Carme Forcadell ex presidenta del Parlament Alberto Pozas

Voz 0055 02:33 acusado de promover la violencia en las calles de Cataluña Jordi Cuixart ayer se desvinculó del Govern de Carles Puigdemont y reiteró que la violencia nunca ha estado en su gente

Voz 4 02:41 es que nunca nunca nunca nunca vamos a entender que la violenta

Voz 0055 02:44 ya es un instrumento para comunicarnos con el Estado la ex presidenta del Parlament por su parte ha reconocido que no obedeció sin matices al Tribunal Constitucional y siguió tramitando hasta once iniciativas independentista

Voz 5 02:55 tras el Tribunal Constitucional Nos estaba pidiendo una cosa que es imposible es imposible es decir como P

Voz 0127 03:00 puede convertirse la mesa

Voz 5 03:03 lamento en un órgano censor este miedo

Voz 0055 03:05 horas empiezan las testificales por la mañana están citados entre otros el ex president Artur Mas el president Parlamente Cataluña Rusia Torrent que ha anunciado que no podrá venir dos exaltos cargos del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría Cristóbal Montoro la primera para dar detalles de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco y el segundo sobre sí detectó o no el uso de dinero público para financiar el referéndum después a las cuatro por la tarde el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy