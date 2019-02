Escucha las noticias de las 04:00 (27/02/2019)

Voz 2

00:06

la Cámara baja del Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar una resolución contra la declaración de emergencia nacional de Donald Trump la iniciativa salga adelante no es una sorpresa porque en esta Cámara hay mayoría demócrata pero lo que sí llama la atención es que hay trece republicanos que han votado contra el presidente en lo que se consideraba una prueba de lealtad a Trump ahora tendrá que pasar por el Senado sobre Venezuela aumenta la tensión entre el chavismo y Estados Unidos un funcionario del Gobierno de Trump ha dicho en una conversación con periodistas que dañar al autoproclamado presidente Juan Why do podría ser una de las últimas decisiones de Nicolás Maduro Un maduro que asegura que la frontera del país fue atacada el fin de semana y que la supuesta ayuda humanitaria que los degollado querían introducir en Hangar