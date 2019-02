Escucha las noticias de las 05:00 (27/02/2019)

el Juzgado de lo Contencioso número tres de Madrid considera que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no ha tenido en cuenta que en el hecho de Franco puede haber riesgos de seguridad ya que requiere levantar una losa de mármol de dos toneladas el juez José Yuste Bastarreche basa su decisión en un informe técnico de dos arquitectos encargado por la Fundación Franco el juez llega a decir en un auto que la obra puede poner en peligro la vida humana señala que no hay urgencia para exhumar al dictador que lleva cuarenta y cuatro años enterrado en la Basílica del Valle de los Caídos el Ayuntamiento tiene tres días para presentar alegaciones este magistrado Justine Bastarreche escribió un artículo en el año dos mil siete en el que criticaba la ley de memoria histórica el Gobierno en un comunicado admite que puede haber retrasos en la ejecución material de la exhumación asegura que hay otras doce demandas similares a ésta aunque siete Se ha desestimado la paralización cautelar y asegura que la Abogacía del Estado trabaja para agrupar tú

Voz 2

01:55

para que se produzca una prórroga el Reino Unido no participe en las elecciones porque el derecho de los británicos a participar siendo miembros de la Unión Europea el veintiséis de mayo es un derecho fundamental no lo puede violar nadie por tanto implicaría que ya desde ahora tendríamos que saber que el Reino Unido va a participar porque no le culto que el reparto de los escaños que se ha hecho sin ellos ya no se aplicaría en ese caso