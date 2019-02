sigue activado este miércoles el escenario uno del protocolo anticontaminación en la capital se limita la velocidad a setenta por hora en las entradas y salidas de Madrid dentro de la M40 Isère recomienda utilizar el transporte público tiempos sin cambios hoy más frío por la mañana máximas que superarán de nuevo los veinte grados a medio día la comisión del caso Máster en asamblea decide hoy si finalmente Cifuentes Pablo Casado Carmen Montón van a ser citados como comparecientes en la sesión de seis de marzo el PSOE de lo que con su abstención la última vez permitió que no fueran citados ahora asegura que apoyará la Mitación de la expresidenta madrileña para la que la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel por la falsificación de los documentos que sirvió para intentar demostrar que había superado el máster de la Rey Juan Carlos una pena muy similar a la que solicitó también para ella la universidad el Ministerio Público considera que Cifuentes fue quien presionó para que se elaborarán unas pruebas falsas Alfonso Ojea

la Fiscalía señala que Cifuentes indujo la falsificación del acta de trabajo del fin de máster a sabiendas de que acreditaba algo que jamás se produjo aprobarlo el Ministerio Público les recuerda que además exhibió ese documento en varios medios de comunicación y también en las redes sociales con el fin de evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse para la Fiscalía fue Cifuentes la que a través de una asesora solicitó al catedrático Álvarez Conde que resolviera esta crisis la presidenta no tenía todas las asignaturas superadas así que había que cocinar el acta Cecilia rosado una funcionaria es presuntamente la persona que elaboró el documento falsificado el fiscal pide veintiún meses de privación de libertad para Álvarez Conde para el profesor la pena asciende a tres años y nueve meses para María Teresa Feito asesora de Cifuentes tres años y tres meses la descripción que el Ministerio Público hace de esta operación de despachos es alarmante porque desvela un clima de apaños e incumplimientos académicos muy sistemático

estrecho margen derecho se ha intentado hacer con prisas de manera electoralista yo estoy convencido de que es un problema que tenemos que solucionar entre todas las administraciones lo he dicho siempre local autonómica y estatal Ministerio Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Madrid pero hay que hacerlo de forma sensata no con prisas no con tintes electoralistas para que de alguna manera se regule de tráfico a la entrada en Madrid por esa vía hay que ofrecer alternativas